Armando Vara vai ser preso novamente? Provavelmente sim mas não é para já

O STJ também discordou dos excessivos “efeitos atenuantes” decretados pela primeira instância em relação à conduta de Armando Vara entre os factos praticados no final da década de 2000 e a manutenção do acórdão condenatório da Operação Marquês por parte da Relação de Lisboa. Ou seja, a o Juízo Central Criminal de Lisboa tinha valorado o facto de Vara não ter voltado a praticar qualquer crime.

Os conselheiros discordaram, de forma particularmente dura, de um segundo grupo de efeitos atenuantes relacionados com a “integração pessoal e familiar do arguido”. “Os crimes pelos quais o arguido foi concretamente punido estão diretamente” ligados à “sua actividade profissional e o estatuto social relativamente elevado que gozava ao longo do tempo da actividade ilícita, o que nos remete para (…) o crime económico e o white colar crime (…) relativamente às quais as exigências de prevenção especial (…) apresentam inegáveis particularidades”, lê-se no acórdão.

O relator António Latas lançou mesmo mão de uma citação do livro “O crime de colarinho branco”, da autoria da penalista Cláudia Santos, atual deputada do PS, para argumentar que a motivação económica da criminalidade comum reside muito na “relativa privação de bens necessários para a satisfação de necessidades básicas”, enquanto os autores dos crimes de colarinho branco tomam a sua decisão “com base na ponderação do lucro a retirar do crime face ao medo provocado pela ameaça e efectividade da sanção”.

Além de constatar que o “tempo de prisão efetiva a cumprir pelo arguido será tanto mais longo quanto mais grave for o ilícito” em causa, o conselheiro António Latas também valorou o facto de Armando Vara “não se demarcar claramente do desvalor da sua conduta ilícita” e alega que não existe prova nos autos que demonstre que o ex-ministro do Desporto do Governo Guterres “tenha sido confrontado ao longo dos anos com dilemas, conflitos interiores ou reflexão consequente sobre a ilicitude dos seus actos, o que aponta para que as suas opções pretéritas radicarem mais em traços da sua personalidade do que em acontecimentos e motivações que lhe fossem exteriores”, lê-se no acórdão.

E agora?

Tal como explicado acima, o STJ determinou a “devolução dos autos ao tribunal recorrido [Juízo Central Criminal de Lisboa] para que supra as omissões de sentença verificadas”.