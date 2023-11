“Revelado.” Perante a avalanche de críticas e dúvidas expressas pela comunidade internacional relativamente aos ataques a hospitais na Faixa de Gaza — com a maioria das atenções a recaírem sobre os acontecimentos no hospital Al-Shifa —, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) decidiram publicar, durante este fim de semana, dois vídeos, que, segundo Telavive, justificam a necessidade de realizar ações militares nas redondezas de instituições de saúde, locais que devem ser protegidos em qualquer conflito armado, ao abrigo do direito internacional humanitário.

Um desses vídeos alegadamente remonta a 7 de outubro de 2023, dia em que combatentes do Hamas desencadearam um ataque em território israelita que provocou centenas de mortes e mais de 200 reféns, fazendo escalar o conflito militar entre Israel e o grupo terrorista. As imagens divulgadas pelas IDF terá sido gravado por câmaras de segurança do hospital al-Shifa entre as 10h42 e as 11h01 daquele dia. As Forças de Defesa de Israel divulgaram-no nas redes sociais, procurando com isso sustentar o argumento de que o Hamas escondem reféns nas unidades de saúde da Faixa de Gaza — e que a operação militar serve, em parte, para os libertar.

Na descrição que apresentaram das imagens, as Forças de Defesa de Israel sublinham que os combatentes do Hamas levaram à força “um civil nepalês e um civil tailandês”, fazendo-os reféns: “Um ficou ferido e estava a ser levado para o hospital, enquanto o outro caminhava.” Este vídeo ajuda Telavive a concluir que “a organização terrorista Hamas usou o complexo do hospital Shifa no dia do massacre de 7 de outubro como uma infraestrutura terrorista”.

