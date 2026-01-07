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JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

As frases que marcaram a maratona de 30 debates

Foram três dezenas de debates, horas incontáveis de discussão, muitos momentos de tensão entre adversários. Candidatos deixaram os estúdios e partiram para a estrada. Mas fica o filme dos confrontos.

"Quando ouvimos o António José Seguro ficamos exatamente no mesmo ponto em que estávamos. Quer um pacto para a saúde e um pacto para a habitação. E se continuarmos os temas, vai querer um pacto para tudo"
"Eu quero ser Presidente da República. André Ventura é que quer ser tudo em pouco tempo: Presidente, primeiro-ministro, eurodeputado, tudo" 
"O António Filipe é mais um candidato de facção do que um candidato para verdadeiramente unir o país"
“Eu sou tanto um candidato de facção como é Marques Mendes. Foi líder do PSD, é do PSD, apesar de ter, simbolicamente, entregue o cartão, mas, porventura, irá buscá-lo a seguir às eleições"
“Digo na sua cara, João Cotrim de Figueiredo não vai conseguir ser independente porque vai levar conceitos ideológicos para a Presidencia da República"
"Henrique Gouveia e Melo vai ser independente baseado em quê? Numa profecia? Eu sou a verdadeira vacina contra o pessimismo e o medo do futuro.”
“O Presidente pode e dever ser um contrapeso democrático. Os portugueses não querem os ovos todos no mesmo cesto”
“Gouveia e Melo já teve várias opiniões sobre vários assuntos. tenho alguma dificuldade, às vezes, de perceber a que se refere”
“Ventura é um político, não é um magistrado. Políticos não são polícias para mandar prender alguém. Isso era a PIDE”
“Luís Marques Mendes, não finja que é independente e está acima dos partidos. Foi político toda a vida”
“João Cotrim de Figueiredo pronunciou-se antes do Tribunal Constitucional tomar posição a dizer que promulgaria. Disse uma coisa na Golegã e outra aqui”
“Não há ninguém que emigre para países comunistas"
“Os neoliberais estão a querer vender ideias bafientas do século XIX como se fossem modernidades”
“André Ventura odeia Portugal. É um pantomineiro. Eu gosto de Portugal”
“Se há alguém tonta é a Catarina Martins, porque não percebe que os portugueses querem uma coisa diferente”
“André Ventura falou de fraude. Fraude é mentir diariamente. Fraude é estar contra os portugueses diariamente e estar disposto a atira-los para debaixo do autocarro às mãos do líderes corruptos que enriquecem à custa do seu povo e que são autocráticos”
"Gouveia e Melo está pior do que André Ventura. É o campeão da politiquice. A sua candidatura é um porto de abrigo dos socráticos, depois não se queixe. 
“Marques Mendes é um lobista, um facilitador de negócios. Os portugueses vão ter de escolher entre um lobista e facilitador de negócios, que leva os seus interesses para a Presidência e alguém que serviu o país durante 45 anos. Ordinário é favorecer negócios com o Estado”
“António José Seguro aliou-se à direita contra quem trabalhava”
“Seguro tem um discurso que não é carne nem é peixe. Não diz nada de esquerda. Todos nos lembramos das posições muito coincidentes com as de Passos Coelho”
“Realisticamente António Filipe não tem condições para passar à segunda volta”
“Não será por mim que António José Seguro não será Presidente da República”
O ex-líder da Iniciativa Liberal (IL), e candidato à Presidência da República, João Cotrim de Figueiredo, em entrevista à Lusa, na Agência Lusa, em Lisboa, 13 de novembro de 2025. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025). ANDRÉ KOSTERS/LUSA
“Os casos de pedofilia sucedem-se no Chega. Quem bate no peito contra a pedofilia não pode ter esta sucessão de casos”
“O João Cotrim de Figueiredo é o candidato do Príncipe Real e eu do país real”
“CDS, Chega, PSD. Todos juntos. É isso que Henrique Gouveia e Melo representa, esse campo político. Votar em si é uma aventura, é um tiro no desconhecido. O país precisa de Presidente que não venha ao improviso e para aprender no cargo”.
“Seguro nem o pleno do PS representa. É um líder para a estagnação”.
Entrevista ao presidente da iniciativa liberal - IL - João Cotrim de Figueiredo, à Rádio Observador, candidato pelo partido às próximas eleições legislativas. Lisboa, 10 de dezembro de 2021. JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
"Não defendo ideias em que não acredito. Luís Marques Mendes é membro do Conselho de Estado desde 2022, 2003, e mesmo assim, com tanta importância que o Conselho de Estado tem, continuamos a ter problemas"
“João Cotrim de Figueiredo comporta-se como uma espécie de André Ventura envergonhado, porque faz acusações e não as prova”.
"Não há conversa mais da treta do que a sua. Pode mandar-me para as Coreias que quiser, quero falar sobre os problemas das pessoas. Não tenho vergonha do PCP, André Ventura é que não tem vergonha nenhuma”
Entrevista a André Ventura, líder do Chega, à Rádio Observador. Lisboa, 7 de janeiro de 2022. JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
“Acho que na segunda volta o António Filipe vai votar em mim"
“Se Jorge Pinto queria concertar alguma posição, podia-me ter telefonado. Dizer que fez um discurso, que apareceu uma notícia… acho esquisito. Podia-me ter telefonado, para conversarmos, se era para concertar alguma coisa”
“O modelo económico de António Filipe é o da estatização. Falhou em todo lado. Essa agora? Parece que o senhor já não é comunista. A minha posição é totalmente clara. A do senhor é que é ideológica”
“Entre Putin e Zelensky venha o diabo e escolha"
"Nunca quis fazer em Portugal o que o Syriza fez na Grécia"
Humberto Correia, candidato à Presidência da República, durante entrevista à Agência Lusa, em Lisboa, 5 de janeiro de 2026. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026. JOÃO RELVAS/LUSA
"Venho aqui da pobreza e é a pobreza de muitos portugueses que me trouxe até aqui"
"Quero criar um sistema em que os portugueses sejam felizes por isso a que falei em vinho canalizada, é uma metáfora para que todos tenham acesso a fontes de felicidade"
“Tanto o setor PS, que se reivindica como esquerda, falhou ao não oferecer melhores condições de vida aos portugueses. A própria geringonça, infelizmente, desiludiu muito. Neste momento, o que está a crescer é, infelizmente, uma extrema direita, que tem como referência um Trump. Trump e a extrema-direita são o lucro acima de tudo"
“Marques Mendes não pode ser Presidente da República, porque Marques Mendes não vai ser um Presidente independente do Governo. Vai ser um Presidente do Governo. Vai levar o Governo na mão”
“Não serei um primeiro-ministro sombra em Belém”
"A minha candidatura é para levar até ao fim. Ponto final parágrafo. Não é uma candidatura satélite de nenhuma outra e não considero que seja substituível por nenhuma outra"
"Estes dois candidatos, António José Seguro e Luís Marques Mendes, que vêm do sistema, não conseguiram vencer os seus próprios partidos, nem conseguem reunir o consenso dos seus próprios partidos, mas vêm aqui tentar o consenso geral para serem o topo da pirâmide do nosso sistema político"
"Se Gouveia e Melo tiver um caso concreto a apontar, diga-me para eu poder esclarecer. São tudo insinuações. Eu nunca fui um facilitador de negócios. Eu sou uma pessoa íntegra e, por isso, manifesto a minha indignação perante alguém que se especializou em ser a lama, a ordinarice"
Veja os resultados das Presidenciais 2026 assim que forem sendo apurados.
Proponha uma correção, sugira uma pista: mccarvalho@observador.pt

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