As frases que marcaram a maratona de 30 debates

"Se Gouveia e Melo tiver um caso concreto a apontar, diga-me para eu poder esclarecer. São tudo insinuações. Eu nunca fui um facilitador de negócios. Eu sou uma pessoa íntegra e, por isso, manifesto a minha indignação perante alguém que se especializou em ser a lama, a ordinarice"