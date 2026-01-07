As frases que marcaram a maratona de 30 debates

"Quando ouvimos o António José Seguro ficamos exatamente no mesmo ponto em que estávamos. Quer um pacto para a saúde e um pacto para a habitação. E se continuarmos os temas, vai querer um pacto para tudo"
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"Eu quero ser Presidente da República. André Ventura é que quer ser tudo em pouco tempo: Presidente, primeiro-ministro, eurodeputado, tudo"
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"O António Filipe é mais um candidato de facção do que um candidato para verdadeiramente unir o país"
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“Eu sou tanto um candidato de facção como é Marques Mendes. Foi líder do PSD, é do PSD, apesar de ter, simbolicamente, entregue o cartão, mas, porventura, irá buscá-lo a seguir às eleições"
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“Digo na sua cara, João Cotrim de Figueiredo não vai conseguir ser independente porque vai levar conceitos ideológicos para a Presidencia da República"
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"Henrique Gouveia e Melo vai ser independente baseado em quê? Numa profecia? Eu sou a verdadeira vacina contra o pessimismo e o medo do futuro.”
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“O Presidente pode e dever ser um contrapeso democrático. Os portugueses não querem os ovos todos no mesmo cesto”
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“Gouveia e Melo já teve várias opiniões sobre vários assuntos. tenho alguma dificuldade, às vezes, de perceber a que se refere”
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“Ventura é um político, não é um magistrado. Políticos não são polícias para mandar prender alguém. Isso era a PIDE”
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“Luís Marques Mendes, não finja que é independente e está acima dos partidos. Foi político toda a vida”
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“João Cotrim de Figueiredo pronunciou-se antes do Tribunal Constitucional tomar posição a dizer que promulgaria. Disse uma coisa na Golegã e outra aqui”
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“Não há ninguém que emigre para países comunistas"
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“Os neoliberais estão a querer vender ideias bafientas do século XIX como se fossem modernidades”
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“André Ventura odeia Portugal. É um pantomineiro. Eu gosto de Portugal”
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“Se há alguém tonta é a Catarina Martins, porque não percebe que os portugueses querem uma coisa diferente”
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“André Ventura falou de fraude. Fraude é mentir diariamente. Fraude é estar contra os portugueses diariamente e estar disposto a atira-los para debaixo do autocarro às mãos do líderes corruptos que enriquecem à custa do seu povo e que são autocráticos”
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"Gouveia e Melo está pior do que André Ventura. É o campeão da politiquice. A sua candidatura é um porto de abrigo dos socráticos, depois não se queixe.
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“Marques Mendes é um lobista, um facilitador de negócios. Os portugueses vão ter de escolher entre um lobista e facilitador de negócios, que leva os seus interesses para a Presidência e alguém que serviu o país durante 45 anos. Ordinário é favorecer negócios com o Estado”
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“António José Seguro aliou-se à direita contra quem trabalhava”
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“Seguro tem um discurso que não é carne nem é peixe. Não diz nada de esquerda. Todos nos lembramos das posições muito coincidentes com as de Passos Coelho”
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“Realisticamente António Filipe não tem condições para passar à segunda volta”
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“Não será por mim que António José Seguro não será Presidente da República”
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“Os casos de pedofilia sucedem-se no Chega. Quem bate no peito contra a pedofilia não pode ter esta sucessão de casos”
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“O João Cotrim de Figueiredo é o candidato do Príncipe Real e eu do país real”
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“CDS, Chega, PSD. Todos juntos. É isso que Henrique Gouveia e Melo representa, esse campo político. Votar em si é uma aventura, é um tiro no desconhecido. O país precisa de Presidente que não venha ao improviso e para aprender no cargo”.
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“Seguro nem o pleno do PS representa. É um líder para a estagnação”.
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"Não defendo ideias em que não acredito. Luís Marques Mendes é membro do Conselho de Estado desde 2022, 2003, e mesmo assim, com tanta importância que o Conselho de Estado tem, continuamos a ter problemas"
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“João Cotrim de Figueiredo comporta-se como uma espécie de André Ventura envergonhado, porque faz acusações e não as prova”.
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"Não há conversa mais da treta do que a sua. Pode mandar-me para as Coreias que quiser, quero falar sobre os problemas das pessoas. Não tenho vergonha do PCP, André Ventura é que não tem vergonha nenhuma”
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“Acho que na segunda volta o António Filipe vai votar em mim"
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“Se Jorge Pinto queria concertar alguma posição, podia-me ter telefonado. Dizer que fez um discurso, que apareceu uma notícia… acho esquisito. Podia-me ter telefonado, para conversarmos, se era para concertar alguma coisa”
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“O modelo económico de António Filipe é o da estatização. Falhou em todo lado. Essa agora? Parece que o senhor já não é comunista. A minha posição é totalmente clara. A do senhor é que é ideológica”
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“Entre Putin e Zelensky venha o diabo e escolha"
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"Nunca quis fazer em Portugal o que o Syriza fez na Grécia"
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"Venho aqui da pobreza e é a pobreza de muitos portugueses que me trouxe até aqui"
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"Quero criar um sistema em que os portugueses sejam felizes por isso a que falei em vinho canalizada, é uma metáfora para que todos tenham acesso a fontes de felicidade"
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“Tanto o setor PS, que se reivindica como esquerda, falhou ao não oferecer melhores condições de vida aos portugueses. A própria geringonça, infelizmente, desiludiu muito. Neste momento, o que está a crescer é, infelizmente, uma extrema direita, que tem como referência um Trump. Trump e a extrema-direita são o lucro acima de tudo"
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“Marques Mendes não pode ser Presidente da República, porque Marques Mendes não vai ser um Presidente independente do Governo. Vai ser um Presidente do Governo. Vai levar o Governo na mão”
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“Não serei um primeiro-ministro sombra em Belém”
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"A minha candidatura é para levar até ao fim. Ponto final parágrafo. Não é uma candidatura satélite de nenhuma outra e não considero que seja substituível por nenhuma outra"
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"Estes dois candidatos, António José Seguro e Luís Marques Mendes, que vêm do sistema, não conseguiram vencer os seus próprios partidos, nem conseguem reunir o consenso dos seus próprios partidos, mas vêm aqui tentar o consenso geral para serem o topo da pirâmide do nosso sistema político"
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"Se Gouveia e Melo tiver um caso concreto a apontar, diga-me para eu poder esclarecer. São tudo insinuações. Eu nunca fui um facilitador de negócios. Eu sou uma pessoa íntegra e, por isso, manifesto a minha indignação perante alguém que se especializou em ser a lama, a ordinarice"