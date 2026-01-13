Atirar a Cotrim, usar Seguro e "abanar" a AD: como Mendes tenta recuperar nas "72 horas decisivas"

A esperança é a última a morrer

O único caminho alternativo, acredita-se, pode passar por rivalizar com o socialista, até agora nunca o alvo principal de Mendes. Até porque até aqui a ideia passava por mobilizar o eleitorado da AD por várias outras vias: chamar o Governo em peso para a campanha, prometer que Mendes seria o Presidente que lhe garantiria (assim como aos próximos Executivos) a estabilidade desejada e disparar contra Cotrim, principal rival na conquista do eleitorado da AD. Se se derem por bons os números conhecidos, e a campanha de Mendes dá-lhes a devida importância, a estratégia não está a colher intenções de voto suficientes.

A ideia de atrair o eleitorado de Cotrim mantém-se, mais do que nunca, em cima da mesa: a equipa de Mendes não demorou a notar, no relatório da sondagem da Católica, que 50% dos votantes de Cotrim admitem mudar de voto para o social-democrata — olhando para os votantes de Mendes acontece o mesmo, mas é preciso aproveitar a rota possivelmente descendente em que o liberal se meteu.

Agora falta o segundo passo, o derradeiro toque a rebate do eleitorado de direita: é preciso “demonstrar que Mendes é mesmo único candidato de direita que pode ser eleito”, tendo em conta que Cotrim parece estar em queda, que Ventura tem uma alta taxa de rejeição e que, se Seguro passar mesmo à segunda volta, ambos poderão ser demasiado radicais para conseguirem os votos do centrão e derrotá-lo nas urnas.

No comício de final de dia, em Ansião, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, pediria ao eleitorado da AD que não caísse em “cantos de sereia”, porque se arriscará a escolher um candidato muito “simpático, trendy, bom nas redes sociais e a fazer o pino” (Cotrim) mas que irá entregar a vitória a um socialista (Seguro).

Conclusão: é preciso convencer a direita e o centro de que Mendes, o auto-proclamado candidato da estabilidade, moderado e “tranquilo”, pode mesmo ser a melhor hipótese de evitar que a esquerda volte, passado vinte anos, a instalar-se no Palácio de Belém. “Ou isso ou as sondagens estão todas erradas”, tenta gracejar um elemento da equipa.

Outros apoiantes destacados de Mendes, mais otimistas, destacam uma pequena fonte de esperança: o trabalho de campo (ou seja, as entrevistas) da última sondagem foi feito entre os dias 6 e 9 de janeiro, isto é, quando Mendes ainda tentava acertar o discurso relativo ao Governo e quando a euforia estava instalada entre os liberais graças ao “momentum” que Cotrim vivia. Não reflete, portanto, as dificuldades que o liberal enfrentou no arranque da segunda semana.

A grande esperança é que o dia negro de Cotrim venha, de facto, alterar a dinâmica do rival. É quase uma questão de fé, como também se admite entre os apoiantes de Mendes — até eles acham improvável que o caso criado por um erro do próprio liberal e a acusação de assédio sexual a uma antiga assessora, tal como foi apresentado na praça pública, seja suficiente para corrigir a grande distância que separa o social-democrata dos dois primeiros lugares. Mas, para quem anda na estrada, a esperança tem mesmo de ser a última a morrer.