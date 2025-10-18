Autárquicas (e não só) agitam águas no PS. Críticos atentos mas sem irem a jogo

O primeiro socialista a vir destoar até foi o ex-líder Pedro Nuno Santos, que utilizou as redes sociais para alertar para o risco de um partido-avestruz. “Não houve nenhuma retração do Chega, não enfiemos a cabeça debaixo da areia”, avisou apontando o crescimento do partido de André Ventura no território, sobretudo “na maior área metropolitana do país – Lisboa – e no distrito de Setúbal, onde são a segunda força política em vários municípios: Loures e Odivelas, no distrito de Lisboa; ou Moita, Montijo, Palmela, Seixal e Sesimbra, no distrito de Setúbal”.

Pedro Nuno e Duarte Cordeiro já não têm a proximidade quase umbilical de outros tempos, afastaram-se, mas ficaram no mesmo lado na oposição à leitura crítica que Carneiro fez da noite eleitoral. “O PS não teve um bom resultado. O resultado final é um poder muito significativo do PSD e isso não pode significar em circunstância alguma um cenário em que o PS diga que tem um bom resultado porque não tem”, assinalou no comentário que fez no canal Now.

Chegou mesmo a utilizar a mesma expressão do que o ex-líder, quando retirou responsabilidade de Carneiro, mas avisou que o PS tem de “tomar consciência da circunstância em que está. Meter a cabeça de baixo da areia não é a solução”.

Também Mariana Vieira da Silva veio a público apontar, na Rádio Renascença, o copo vazio da noite eleitoral para o PS, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde perdeu influência. “É preciso que o PS tenha para estas duas áreas uma mensagem tão forte como aquela que permitiu ganhar Viseu, recuperar Bragança, Coimbra, Évora e Faro”, afirmou.

Outro ex-governante socialista, Pedro Adão Silva, escreveu esta quinta-feira um artigo onde aponta ao “problema estrutural” do PS: “A perda de relevância junto do eleitorado metropolitano”. “Quando os ventos não sopram de feição e os tempos são difíceis, não é avisado alimentar um discurso ilusório sobre a realidade, que, como é sabido, se encarrega de regressar à primeira oportunidade”, escreveu.

E o ex-ministro da Educação, o socialista João Costa, disse na Rádio Observador, que “a primeira reação do PS é perigosa”. E aponta à mesma questão que foi sublinhada por Pedro Nuno Santos, ao dizer que “havia uma expectativa sobre um péssimo resultado” do PS “e isso não se verificou, mas não podemos só olhar para as cores do mapa.” E acrescentou: “O Chega teve uma grande vitória”, considerou, apontando ao falhanço dos “partidos do centro que não é uma falha recente, começa em Tatcher e passa por Tony Blair, que foi o esmagamento da classe média, onde há gente que trabalha e é pobre e isso gera descontentamento”.

Tiros à escolha de Leitão em Lisboa

Mariana Vieira da Silva, a socialista que chegou a ser apontada à Câmara de Lisboa, também disse que é preciso perceber por que é que o partido não recuperou votos “onde a avaliação do presidente não era positiva” — acertando na candidata Alexandra Leitão.

Na entrevista que deu ao Observador, Cordeiro vai mais longe sobre o tema Lisboa — e aqui não aponta a Carneiro, mas sim ao antecessor Pedro Nuno Santos. Mostrou que gostaria de ter visto outra candidata na corrida e que o “então líder [Pedro Nuno] desviou” Marta Temido desse objetivo: “Senti que esse trabalho [em Lisboa] tinha sido desperdiçado. Estávamos a construir um caminho.”

O ex-presidente dessa Câmara, Fernando Medina, foi o mais reservado na análise sobre Lisboa e foi mesmo o que, deste grupo, menos se desviou da linha da direção. Aceitou a leitura geral do bom resultado para o PS, tendo em conta a realidade que as últimas legislativas tinham introduzido, mas também diz claramente que “o PS não teve uma vitória, perdeu as eleições”.

Orçamento. Abstenção não é para sempre

O mesmo Medina foi menos tranquilo na avaliação do Orçamento que o PS vai viabilizar. Não que não concorde com a decisão do líder — que justifica pela incompreensão geral com uma crise política nesta altura, “o país não precisa de uma crise política “–, mas desqualifica totalmente a proposta do Governo, dizendo na SIC-Notícias que é “impossível de executar” e é um exercício virtual”. Mas também avisa que a realidade política mudou e que “o aliado”, o “parceiro preferencial” do PSD é o Chega — e não o PS.