Avenidas para o entendimento existem, mas para a invasão também. Vladimir Putin ainda está sentado à sua longa mesa de negociações

Também o antigo embaixador Brandenburg vê a possibilidade de o Ocidente ceder na questão da adesão ucraniana à NATO como “muito complicada”. “Ninguém do lado ocidental quer desistir de princípios como a liberdade de escolha de um país para aderir à Aliança”, afirma. Recorda, porém, que “a NATO não é obrigada a aceitar novos membros”.

Do lado do Kremlin, há vários tipos de concessões que podem servir. Já no início de fevereiro, um artigo do Conselho Russo para Assuntos Internacionais — um think tank com sede em Moscovo criado pelo próprio ministério dos Negócios Estrangeiros do país — elencava possíveis soluções para este impasse como uma moratória à expansão da NATO para os próximos 20 anos ou a condição de que não possam ser enviadas forças e infraestrutura militar para o território dos novos membros.

Os especialistas ouvidos pelo Observador, porém, têm grandes reticências de que a NATO ouse abrir essa caixa de Pandora. Até porque, como relembra Erlanger, nada garante que Putin se queira ficar por aqui: “Creio que agora é preciso continuar a falar, é claro, também para perceber se é isto que Putin quer ou se aquilo que quer realmente é reabsorver a Ucrânia no mundo eslavo. Porque, se for esse o caso, a NATO não vai ser suficiente. Basta lembrar que toda a situação na Ucrânia começou por causa de um tratado com a União Europeia, não com a NATO.”

As “sementes de razão” que Macron plantou no Kremlin

A visita de Emmanuel Macron ao Kremlin na semana passada levantou o véu sobre que alternativas podem vir a ser encontradas para um entendimento diplomático que não passe pela NATO. “A questão não é NATO, mas sim como podemos criar uma área de segurança”, disse o Presidente francês à altura, ao refletir sobre o longo encontro com Putin à longa mesa que tantas piadas inspirou. Ali, disse Macron, tentou convencer o Presidente russo a pensar noutro “enquadramento”.

A caminho da capital russa, o líder francês já tinha dito aos jornalistas que não excluía um possível processo de “finlandização” da Ucrânia — ou seja, uma espécie de estatuto de neutralidade —, como reportou o Le Monde. O desconforto em Kiev foi muito.

Bruno Le Maire, ministro da Economia francês, tentou explicar melhor a ideia do seu líder: “Queremos uma Rússia totalmente alinhada com a China ou uma que está algures entre a China e a Europa?”, questionou. Para manter a Rússia próxima, o Eliseu parece estar disposto a manter um grau de proximidade com Moscovo, mostrando-lhe que é ouvida e abrindo a porta a discutir outras formas de suavizar os seus receios face ao espaço europeu.