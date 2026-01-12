Banco de Portugal ganha batalha contra fundos internacionais devido à resolução do BES

O Observador já tinha recordado no âmbito deste fact check, que o IGCP — a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública — enviou em 2018 uma carta confidencial à Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco na qual garantia que “não verifica sinal de impacto” entre “a evolução do preço de mercado das obrigações objeto de retransmissão e a Obrigação do Tesouro de referência de 10 anos” no período em causa (último trimestre de 2015).

E, agora, a decisão do TAF de Lisboa deixa claro que o Banco de Portugal tinha o dever jurídico de acionar o dever de retransmissão das obrigações sénior do Novo Banco para o banco mau. Porquê? “Apurada a existência de uma sobrevalorização, imputável a factos anteriores à resolução do BES, nos ativos transferidos para o Novo Banco no dia 3 de agosto de 2014, o Banco de Portugal tinha o dever jurídico de acionar o poder (e dever) de retransmissão, sob pena de colocar em causa o cumprimento dos princípios orientadores da resolução bancária e de quebrar a trave-mestra do regime legal de atribuição patrimonial do banco de transição“, lê-se no acórdão a que o Observador teve acesso.

Isto é, a lei portuguesa obrigava a que os acionistas e os credores respondessem pelas perdas do BES. Tendo sido detetado um erro na avaliação dos ativos que foram transferidos em agosto de 2014 do Novo Banco para o BES, a retransmissão das obrigações de dívida sénior em dezembro de 2015 visava corrigir esse erro original. O TAF de Lisboa concordou que o Banco de Portugal procedeu de acordo com a lei.

Ou seja, o Banco de Portugal tentou assegurar com essa decisão a viabilidade do Novo Banco, que era um banco de transição. Se fossem afetados os pequenos obrigacionistas e depositantes — os clientes do BES que foram transferidos para o Novo Banco —, então o banco de transição poderia estar em causa. Este racional do Banco de Portugal foi validado pela decisão agora tomada pelo TAF de Lisboa.

Esta ‘visão’ dos juízes António Gomes da Silva (relator), Maria Carolina Duarte e Ana de Campos reforça a posição do Banco de Portugal em futuros processos de resolução. Muito mais se a mesma for sufragada pelo Tribunal Central Administrativo de Lisboa e pelo Supremo Tribunal Administrativo, como é expectável que o seja, atendendo ao processo-piloto aqui em causa — uma forma especial de concentração processual.

Os argumentos dos queixosos e a fundamentação da decisão dos juízes

Lendo o acórdão do TAF de Lisboa é claro que o acórdão foi favorável ao Banco de Portugal de forma absoluta, tendo sido rejeitados todos os pedidos dos fundos internacionais. Daí que a ação tenha sido julgada como “totalmente improcedente, por infundada e não provada”.

Entre as várias violações legais imputadas pelos queixosos ao Banco de Portugal, destaca-se a violação do princípio da igualdade e tratamento equitativo, e do princípio da imparcialidade. Isto é, os fundos internacionais acusavam o Banco de Portugal de discriminação — por os ter prejudicado, tendo protegido outros investidores, nomeadamente os pequenos investidores.

Os três juízes do TAF de Lisboa que decidiram o projeto-piloto (em consonância com os juízes titulares dos 38 processos derivados das queixas apresentadas) rejeitaram todos os argumentos apresentados pelos fundos internacionais.