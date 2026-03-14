Béhen: "Todos os dias recebemos pedidos de orçamentos para noivas. E somos um estúdio minúsculo!"

Na habitual mesa de trabalho de Joana, alinham-se sapatos que estão a ser customizados, seguindo idênticos índices de fofice. “A lã portuguesa é ótima mas é mais rija e nós queríamos um efeito mais fluffy, como se fosse um pelo. Daí termos mudado as outras peças para lã merino, mas nos sapatos aproveitámos estes restos de portuguesa.” Continuam a seguir a regra de comprar vintage e apostar no upcycling deste acessório, mas Joana Duarte confessa que ainda não desistiu da ideia de fabricar calçado de raiz. Entretanto, estão a fazer umas novas fitas para o cabelo.

O boom bridal

Ao contrário de anteriores, a nova coleção só tem peças de mulher. Joana admite que nem pensou no predominante preto como um corte como o que vimos na última edição da ModaLisboa. O negro tem dominado as passerelles mundo fora e, de forma natural, também por cá se mantém como um campeão absoluto das ruas e tendências (para não falar que é uma cor sempre associada à portugalidade). Mas as conversas mais recentes com Béhen apontam para uma revisão da paleta, pelo menos num segmento muito concreto, em franco crescimento na casa. “Todos os dias recebemos pedidos de orçamentos para vestidos de noiva. E sou uma marca minúscula! Já lhes disse aqui no atelier que devia ter criado uma marca de noivas desde o início.”

O início da febre aconteceu com Elisa Boto, quando a influenciadora encomendou um conjunto de calças e camisa para um dos eventos paralelos à sua boda. A partir do momento em que partilhou imagens na sua conta de Instagram, os pedidos de conjuntos iguais dispararam. “Depois as pessoas começaram a aparecer. Se calhar trouxe um alcance mais elevado do que outras pessoas mais mediáticas.”, admite a designer, que por vezes nem sabe se aquilo que tem em mãos se destina a uma futura noiva. “Há uns tempos vendemos uma peça e depois percebemos que era para uma shoot que a pessoa fez antes da cerimónia, para os amigos. Este ano já estamos com dois vestidos de cerimónia mesmo. E já fizemos uns quantos para pré e after party.” De resto, o aumento de eventos antes e depois do momento do “sim” (muitos deles trazidos por casais estrangeiros que escolhem Portugal como destino de casamento) tem feito expandir o mercado de forma genérica, incluindo para os criadores nacionais independentes — que não se importavam nada de alcançar o mais mainstream dos palcos: “Eu queria era o Cristiano Ronaldo. Vestir Georgina era impossível mas não ficava nada mal se me encomendassem guardanapos com bordados da Madeira!”

Se a encomenda não chegar, há sempre projetos que satisfazem os mais megalómanos dos suspiros. Há poucos meses, o estúdio esteve de volta de uma enorme toalha, ricamente bordada, para um casamento na Sicília, um “descontrolo” autêntico com 72 metros de comprimento por três de largura, para estender num contexto campestre. Sem problemas de maior com orçamentos, os felizes destinatários foram um casal de noivos americanos que escolheu Itália como destino da festa. Mas nem tudo é um bouquet bonito a voar em direção a quem o apanha. “Este mercado é muito interessante mas também muito exigente, a ligação à peças, ao processo. Os fittings demoram horas, tens que falar com a wedding planner, etc.”, frisa Joana, para não mencionar a custosa operação logística. “Esta peça foi de transportadora, pesava mais do que nós, três rolos gigantes. Foi surreal, eram muitos metros de coisas bordadas à mão, aquilo é um tesouro.” Este sábado, na Brotéria, voltou a encerrar a apresentação com um vestido de noiva que é uma versão alternativa da silhueta Catita, 100 por cento linho e algodão.

18 fotos

Se quem vem de fora costuma ter menos ligação ao têxtil nacional, esta não deixa de ser uma boa oportunidade para mostrar o melhor dos materiais portugueses. Há quem venha até solo português ou então nem chegue a sair de casa. Nesse caso, tudo pode ser tratado à distância e enviado por correio. Foi precisamente o que aconteceu com uma cliente norte-americana de raízes indianas. Usando um dos fornecedores com quem costumam trabalhar, Béhen apostou numa peça com um sari em seda que foi feito à mão na Índia, e que depois foi bordado com espelhos por elementos do projeto Homecare. “Nunca nos conhecemos. Claro que é diferente quando a cliente vem cá. Mas há uma ficha de medidas, chamadas zoom, a peça vai o mais próximo do pedido.”. O processo durou dois meses e a noiva trocou alianças em fevereiro.

Ao fim de cinco anos de presença da marca, para muitas das clientes que já seguiam a etiqueta o momento da cerimónia é o álibi perfeito para investir. “Com o casamento se calhar conseguem justificar a compra de uma peça mais elevada.”, admite Joana, notando no entanto que o público português a procura sobretudo para fazer o look de festa, menos formal, mais comercial, e que pode ficar por valores mais modestos. O que também desde o começo do estúdio é a relação com a matéria-prima. “Antes vinham ter connosco com a toalha da avó mas também nos fomos aproximando de materiais mais difíceis de encontrar, com valor mais alto. Quando vêm ter connosco já vêm à procura de uma qualidade superior na construção do bordado para se diferenciar. Hoje há muita concorrência mas é focada no upcycling, com toalhas que até podem ser bordadas à mão mas ficam aquém na hierarquia da qualidade.”

Ugo Camera

Uma criação de origem, customizada, com bordado personalizado, dificilmente ficará abaixo dos 6, 7 mil euros, e “falamos de uma coisa simples”. Tudo depende do tipo de bordado, claro, sendo que o valor na prática é infinito. Uma das encomendas mais avultadas chegou aos 15 mil. “Fazemos a modelagem e isso conta como projeto de raiz. Nos vestidos de cocktail usamos pré design com moldes já desenvolvidos e esses podem ficar entre os mil e poucos e os 4 ou 5 mil. Temos assim essas duas categorias.”, explica Joana.

Empréstimos? Só em casos muuuito especiais

Quando há trabalho pela frente, não há como mudar, nem como apressar. É por isso que a atividade de bordar à noite, que mantém, nem sempre é cultivada por lazer. Também por isso tem circunscrito a comunidade Béhen, tentando que quem gravita em torno da marca entenda a complexidade que cada confeção encerra. “É importante que quem veste perceba a nossa realidade no atelier. Custa-me quando nem têm ligação e nos pedem roupa como se estivessem a ir à Zara.” As criações de Joana Duarte já passaram por red carpets, incluindo Globos de Ouro, chegaram a figuras da música de alto relevo como a cantora Rosalía ou Leon Bridges, mas essas pontes, admite, são forjadas com critério e revelam-se uma autêntica lotaria no desfecho. “São pessoas que ativamente procuramos nas redes, tentamos chegar às equipas, mas é preciso os astros estarem alinhados para chegar uma foto da pessoa a usar a peça. Já fizemos peças para A List celebrities e não sabemos se foi usado ou não, não há foto!”.