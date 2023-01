A existência de canais de denúncia nas empresas e organismos públicos com mais de 50 trabalhadores é obrigatória desde junho, quando entrou em vigor o regime de proteção dos denunciantes, resultante de uma diretiva comunitária. Mas ainda é uma miragem para a maioria das empresas em Portugal.

Conforme escreveu o Observador, o universo abrangido é de 8.312 empresas que, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, são as médias e grandes empresas existentes em Portugal, que, conforme a definição, terão mais de 50 trabalhadores. Acresce a obrigatoriedade de existência destes canais por parte dos organismos públicos incluindo autarquias (com mais de 50 trabalhadores, que tenham mais de 10 mil habitantes).

