Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os principais órgãos do Estado e as grandes e médias empresas passam a ter a obrigação, a partir deste sábado, de ter canais de denúncias para os seus funcionários, clientes ou até fornecedores comunicarem eventuais irregularidades e até ilícitos criminais que tenham detetado na relação com a respetiva entidade.

Quer as entidades públicas quer as empresas com mais de 50 trabalhadores passam a ter essa obrigação. No caso das sociedades comerciais, o universo abrangido pela lei que deriva da chamada diretiva europeia do whistleblower é de 8.312 empresas que, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, é o universo de médias e grandes empresas, que, conforme a definição, terão mais de 50 trabalhadores.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.