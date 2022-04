Carlos e Zita de Habsburgo: a história de um exílio que terminou na Madeira

As crianças continuam à espera na Suíça. O pequeno Roberto tem uma crise de apendicite e precisa de ser operado. Zita decide então deslocar-se a Zurique para estar junto do filho. Nas mais duras provas, foi sempre a companheira fiel e inseparável de Carlos; mas nessa altura o amor de mãe chama-a para o pé do filho.

E ainda tem de fazer frente às reticências da conferência dos embaixadores, que receia que ela aproveite a ocasião para voltar à Hungria com o seu filho Otto. Finalmente, consegue obter um passaporte e, a 4 de janeiro de 1922, na companhia de D. Constança, deixa a Madeira e viaja para Portugal, para Espanha e depois para França, já acompanhada do seu irmão Xavier. Estará ausente um mês, deixando Carlos na companhia de D. João. O reencontro com os filhos é comovente. Não está autorizada a deixar a clínica onde Roberto foi operado e é aí que os filhos vão ao seu encontro. Não os via há três meses. Mas Zita tem de partir só, porque as autoridades suíças receiam que ela possa ter outros projetos. Alguns dias mais tarde, em Madrid, reencontra-se com os filhos.

No regresso à Madeira, a 2 de fevereiro, quando Zita desembarca no Funchal, Carlos espera-a no cais há já bastante tempo. Sobe ao passadiço, aperta nos braços o seu pequeno Rudolfo e as lágrimas correm-lhe pela face. Envelheceu, os cabelos embranqueceram. O seu aspeto é o de um homem esgotado e triste.

Com Zita, chega a condessa Mensdorff, sua aia. Alguns dias depois chegam também o padre húngaro Zsamboki, que se torna capelão da família, e o Sr. Dietrich, o precetor tirolês, ambos já ao serviço da família na Suíça.

A presença das crianças, enfim reunidas, alegra o coração de Carlos. Andarilho infatigável, faz longos passeios com os filhos e ensina-lhes história e geografia, sobretudo aos dois mais velhos, Otto e Adelaide. Zita recorda:

«As crianças aprenderam imenso com o pai. Era como se devesse utilizar esse tempo para preparar a sucessão. Também falava às crianças sobre a grande fidelidade de muitos dos nossos compatriotas e contava-lhes a enorme alegria que sentia ao encontrar por todo o lado tanta gente dedicada, sobretudo nos piores momentos».