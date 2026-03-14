Carlos Gil. O criador que veste "avós, filhas e netas", responde às guerras com cor, e ao Valentino azul com discrição

Também define a nova coleção como um distanciar do fast fashion e da estandardização. “É preciso ter-se mais calma e eu acho que isso também se revê muito nas coleções que hoje os designers apresentam, não só em Portugal, mas em todo o mundo, principalmente em Milão e em Paris. Nós trabalhamos muito mais devagar, temos muito mais cuidado em criar com perfeição e é esse sempre o meu intuito, criar com perfeição, é o cuidado de lidar com cada peça para que seja única e que seja um produto de arte que se pode tratar de uma forma diferente”, considera o designer, que é também professor na Licenciatura em Design e Produção de Moda na Universidade Lusófona, em Lisboa. “Penso que esta nova geração prefere pouco mas bom, e é algo que os nossos antepassados também nos incutiram. Até há um ditado português que diz, ‘depressa e bem não há quem’. As coisas depressa não têm grandes resultados, não se chega a bom porto. E eu penso que esta nova geração, está-nos a dar alguns ensinamentos”, diz, afirmando que aprende muito com os próprios alunos. Uma troca que resulta também numa certa reinvenção constante, que se traduz em clientes que caminham “para a terceira geração”. “Comecei com as avós, depois passei para as filhas e agora estou nas netas. Daí eu dizer que de certa forma não há clientes, há amigos. Falo de uma marca que vai a caminho de 30 anos e que consegue impor-se todos os anos com duas coleções, com algo de novo, e sempre com credibilidade. É não estagnar, não mostrar ego, seguir a mostrar sempre mais, mas sempre com uma coerência e muita firmeza naquilo que se pretende fazer.”

“O estilista de Maria Cavaco Silva”

O interesse pela moda já vinha da juventude, quando aos 17 anos foi estudar em Lisboa, mas Carlos Gil ganhou projeção nacional em 2006, como “o estilista de Maria Cavaco Silva”. Vestiu a mulher do Presidente da República por uma década. “Quando foi essa altura, eu tive que estudar o protocolo e inteirei-me de forma a que todo o meu trabalho tivesse uma verdade e fosse transmitido de uma forma muito serena. E foi assim que foi feito durante os 10 anos em que a dra. Maria Cavaco Silva esteve na Presidência como primeira-dama. De uma forma sempre muito simples mas com o seu gosto muito próprio. Guardo esses momentos sempre com muita saudade porque foram muito felizes para mim”, assinala o designer.

Foram apresentados por amigos em comum ainda durante a campanha Presidencial, quando Carlos Gil começou a criar peças para Maria Cavaco Silva “também por curiosidade da parte dela”, recorda, sobre o encontro há 20 anos. Em 2015, recebeu das mãos de Aníbal Cavaco Silva a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, como reconhecimento pelo seu contributo para a moda e cultura portuguesa a nível nacional e internacional. Sobre a relação e a troca criativa com a mulher do antigo Presidente, mantém a discrição, revelando apenas que “não é preciso sermos muito exigentes com aquilo que queremos, temos é que ser muito sensatos. E ela é uma senhora. Tudo foi feito sempre de uma forma muito serena, com muito gosto naquilo que se fazia. E quando as coisas são feitas com gosto, tudo decorre de uma forma diferente, muito mais fácil.”

Numa entrevista em 2010 para a Revista Única, do jornal Expresso, Maria Cavaco Silva comentou a sua preocupação em representar a mulher portuguesa, especialmente em viagens ao exterior. “Faço questão de que aquilo que visto seja português”, disse a mulher do então Presidente da República, que também falou do responsável por boa parte do seu guarda-roupa: “é um jovem estilista, Carlos Gil”. Mas deixou a porta aberta a outros jovens criadores: “se houver outros candidatos jovens, que ninguém conheça, estou disponível. Tenho algumas peças da Isabel Tigranes. Faço questão de ter um resultado razoável com o mínimo de orçamento possível”, respondeu. Em 2014, Carlos Gil vestiu a “primeira-dama” na visita oficial dos Reis de Espanha, quando Maria Cavaco Silva acompanhou a Rainha Letizia a vários projetos de solidariedade. Numa delas, usou um coordenado de saia e blazer rosa feitos num tecido texturizado e com botões assimétricos, que combinou com um colar de pérolas.