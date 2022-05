Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Enquanto a fase de instrução do megaprocesso GES/BES avança esta semana com sessões a um ritmo quase diário — com audições de testemunhas e arguidos — continua a pairar sobre o caso a sombra da prescrição de vários crimes. O alerta foi dado pelo Ministério Público logo no início de janeiro e reforçado em abril, depois de os advogados que representam a massa insolvente do BES pedirem que o processo fosse considerado urgente para não parar nas férias judiciais — uma vez que a instrução já teve de ser interrompida por motivos de saúde do juiz Ivo Rosa. Ainda assim, o magistrado que tem nas mãos o poder decidir se o processo avança ou não para julgamento e como (no caso Marquês deixou cair 172 crimes, não pronunciou 23 arguidos e decidiu separar processos) tem uma opinião diferente.

Ivo Rosa não ignora a “a aproximação do prazo máximo de prescrição do procedimento criminal”, sobretudo em relação aos crimes de falsificação de documento, puníveis com até três anos, e de infidelidade, puníveis com até 3 anos ou multa, imputados a 13 dos 30 arguidos do processo que nasceu do colapso do BES. No entanto, dada a complexidade do caso, o magistrado não vê na declaração de urgência uma solução. Isto, porque, defende, o processo a correr em férias judiciais ia obrigar à intervenção de juízes de turno que não o conhecem. E a celeridade do caso, do seu ponto de vista, depende mais de uma equipa de assessores que o ajudem, do que propriamente de prazos

