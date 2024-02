Cerca de 900 mil euros — é este o valor do autêntico circuito de dinheiro vivo que foi detetado pela Polícia Judiciária na investigação ao caso Madeira, mas que não foi valorizado pelo juiz de instrução Jorge Bernardes Melo na sua decisão sobre as medidas de coação aplicadas a Pedro Calado, ex-presidente da Câmara do Funchal, e aos gestores Avelino Farinha e Custódio Correia.

Só a um suspeito chamado Emanuel Rebelo, empresário da noite associado à equipa de rali de Pedro Calado (chamada “Team Vespas”), foram apreendidos no dia 24 de janeiro 499.200 euros acondicionados em treze envelopes num cofre com dizeres originais como “O Generoso” e o “Generoso B”, “C’est La Vie” [É a Vida], ou “Good. Very Well Thank You” [Bom. Muito Bem Obrigado] ou “Keep Smiling Life is Great” [Continua a Sorrir a Vida é Fantástica”].

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.