Centros de saúde. Limpeza das listas está a excluir utentes com e sem médico de família (que baixaram 200 mil)

“Há pessoas que têm sido eliminadas das listas. O que acontece é que estão a ser retirados utentes que existem, apenas porque têm algum dado em falta. São inadvertidamente retirados“, denuncia também o vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, António Luz Pereira. Uma situação confirmada pela associação que representa as unidades de saúde familiares. “Vão aparecendo casos de pessoas que utilizam os serviços e são retirados das listas, é preocupante”, confirma Nelson Magalhães, vice-presidente da USF-AN.

Em causa está um despacho do governo, publicado no início do ano passado, e que serviu para “definir as regras de organização e os mecanismos de gestão referentes ao Registo Nacional de Utentes (RNU), assim como as regras de registo do cidadão no SNS e de inscrição nos cuidados de saúde primários”.

Na prática, o despacho determina que saiam do estado “ativo” do RNU os utentes que não tenham os 10 ou 11 elementos obrigatórios preenchidos na ficha. No caso dos cidadãos nacionais, trata-se do nome; sexo; data de nascimento; país de nacionalidade; país de naturalidade; distrito, concelho ou freguesia; tipo de documento de identificação; número de documento de identificação; número de identificação fiscal; morada de residência. No caso dos estrangeiros, a estes dados soma-se o documento de autorização de residência em Portugal válido.

Falta de um elemento na ficha (como o NIF) está a levar à exclusão de utentes

Em caso de falta de qualquer um destes elementos, os centros de saúde têm indicação para alterar o utente para o estado “inativo”, o que significa que o utente continua a figurar do RNU mas deixa de estar inscrito no centro de saúde, ou seja, sai das listas.

É precisamente isso que está a acontecer. E a limpeza não tem afetado apenas as pessoas sem médico, mas também a que têm médico atribuído há anos, diz Luz Pereira. “Muitas vezes conhecemos os utentes, alguns têm consultas marcadas“, diz o médico, que trabalha na Unidade de Saúde Familiar da Prelada, no Porto.