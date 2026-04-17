Chá e biscoitos, as "gralhas" de última hora, os papéis e as reuniões a "perder de conta". Os bastidores das negociações do pacote laboral

Não sem antes existir correções. “O documento que entregámos ontem tinha umas gralhas que foram entretanto corrigidas e vamos enviar este à CGTP”, admitiu a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social aos jornalistas. Afinal, a versão do anteprojeto que ontem foi distribuído a todos os parceiros sociais durante a reunião da concertação social continha incorreções — uma delas numa matéria tão importante como a dos contratos a prazo, que foi alvo de reviravoltas ao longo de mais de oito meses de negociações.

Isto tudo depois de, ainda na própria reunião da Comissão Permanente da Concertação Social (CPCS), que cumpre critérios institucionais mais rígidos do que as reuniões no ministério, a central sindical que esteve desde a primeira hora fora das negociações ter ficado efetivamente de fora da primeira meia hora de reunião. Na própria concertação social, quebrou-se o protocolo ao deixar a CGTP à espera já na hora marcada na sede do Conselho Económico e Social (CES).

Depois disso, com os patrões a querer discutir matérias concretas do pacote laboral, o Governo distribuiu um documento que não era, afinal, a versão correta do resultado das negociações que tinham decorrido até quinta-feira.

Encontros a negociar somaram muitas horas, com pausas de chá e bolos

Algumas reuniões no Ministério do Trabalho duraram mais de cinco horas, outras ficaram-se pela hora e meia e uma chegou a nem sequer acontecer porque a UGT não se fez representar, invocando que a sua agenda a norte não tinha sido tida em conta para a marcação. Houve encontros comunicados formalmente, outros que decorreram de forma secreta, e até uma reunião marcada no dia da tomada de posse do novo Presidente da República, António José Seguro.

Entre os eventos formais da manhã e final da tarde de 9 de março, com os parceiros sociais e Governo convidados a estar presentes na chegada formal de Seguro a Belém, teve de se arranjar tempo para reunir na Praça de Londres. Foi essa reunião, aliás, que rompeu momentaneamente com o processo negocial em curso.

Foi depois o próprio Presidente recém-empossado que apelou à retoma do diálogo, que prosseguiu até hoje. Resistindo até ao primeiro “não” do Secretariado Nacional da UGT, na semana passada. Uma decisão da central sindical tomada com base na proposta do Governo de 24 de março, a última escrita — mas que não era o consenso mais atualizado — que tinha sido apresentada nas reuniões das negociações.