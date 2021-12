Chico da Tina: quem dá mais por este relicário?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando este verão a Cabral Moncada Leilões concretizou uma das suas vendas mais estrondosas – 270 mil euros por uma pintura do naturalista vila-viçosense Henrique Pousão – nada fazia antever que daí a quatro meses estivesse a leiloar os pêlos do peito da auto-intitulada “estrela trap do Minho”, também conhecida por Chico da Tina, diminutivo de concertina. Na verdade, não eram apenas os prolongamentos filiformes do músico de Viana do Castelo que a respeitada leiloeira de Lisboa estava a vender. E também não chegou vendê-los. Não por falta de interessados (pelo contrário), mas porque a hasta teve de ser cancelada, num de vários contratempos. Esta quinta-feira, ao cabo de quase um mês de avanços e recuos, o leilão chegou por fim a bom porto – embora não exatamente o esperado.

Em cima da mesa estava um relicário de prata (750gr de prata de lei) criado pelo designer João Canha e pelo artista especializado em modelagem generativa e fabricação digital Rodrigo Waihiwi em parceria com a oficina gondomarense de filigrana J. Monteiro de Sousa. Incluía um memory card com a primeira edição digital do novo álbum, E Agora Como É que É?, e aquilo a que, numa story de Instagram, quando as licitações atingiram os 10 mil euros, um entusiasmado Chico apelidou de “monólito de mármore” – o recetáculo dos pêlos do peito. “Enfim, é uma peça que atravessará gerações. Uma peça única e peculiar, e não há preço para uma peça destas. Dez mil euros, o que é isso?” Uma hora depois, nova story: “leilão suspenso”.

Para quem nunca ouviu falar de Chico da Tina, este encontro provocatório entre o digital, o kitsch e a tradição é uma boa introdução à personagem que, acompanhado de uma concertina, se propôs a criar um “trap” (subgénero do hip-hop, nascido nos anos 1990, em Atlanta, EUA, nos bairros onde se traficava droga) minhoto (incluindo menções à Feira do Cavalo de Ponte de Lima e a Nossa Senhora da Agonia). Até mesmo as referências que dão corpo ao relicário – todas elas parte da “expressão artística Tiniana”, peroraria o professor universitário (e alter-ego de Chico) Prof. Manuel Dantas – contam parte da história do projeto.

▲ O relicário de Chico da Tina que foi a leilão na Cabral Moncada

A primeira alusão ao relicário, termo usado para designar as caixas ou cofres onde se guardam relíquias de santos, data já de Setembro de 2020. “Na assembleia vou ter um retrato / (…) Na Sé de Braga um relicário / Com um pêlo do peito para ser venerado”, ouve-se em “Ronaldo”, canlção que estreou E Agora Como É Que É?, entretanto single de platina (10 mil unidades vendidas ou equivalente; no caso, cinco milhões de streams no Spotify e perto de quatro milhões de visualizações no YouTube). Quanto à mística atribuída à penugem corporal vai ainda mais atrás, tanto quanto possível numa carreira oficializada em 2019, com o lançamento do EP Trapalhadas, altura em que o artista da concertina aparecia de triângulo aparado no peito. Até a Cabral Moncada já teve direito a um tema, a nona faixa do álbum Minho Trapstar, onde conta como ele que “sonhava com neoclássicos em moço” acabou “com um Pedro Alexandrino ao pescoço”: “Fui à leiloeira da Cabral Moncada / Entrei a fumar ganza, ninguém disse nada.” Conhecido como “pintor dos frades” – ou “Pedro Alex” na “expressão tiniana” – Pedro Alexandrino foi um pintor português do século XVIII. Há duas obras suas na Sé Catedral de Lisboa.

Meta-irónico; meta-linguístico; meta-biográfico

Em Chico da Tina – 25 anos, bigode, boné e sportswear – tudo tem um asterisco. Por outras palavras, tudo é “meta”: meta-irónico; meta-linguístico; meta-biográfico. Onde acaba o real e começa a subversão, não se sabe – e talvez não importe. No seu estilo gongórico, o Prof. Manuel Dantas fala na reação a uma sociedade que não sabe como viver, “ainda que toda ela atue como se o soubesse, cobrindo-se para isso de respeitosas representações e demais parcimónias.”

Ainda nos domínios do “meta”, para uns, tudo estará também para além dos limites do bom-gosto, com muito calão, vernáculo e versos em que “Tina” rima, por exemplo, com partes da anatomia feminina. Para muitos outros, nem por isso, a julgar pelos concertos previstos para o Primavera Sound em 2022, a Sala Tejo da Altice Arena, em janeiro, e para a Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota já este sábado, 11 de dezembro.