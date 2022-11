“Não queremos testes à Covid, queremos liberdade!”. “Não queremos uma ditadura, queremos democracia!”. Estas foram algumas das palavras de ordem ouvidas ao longo nos protestos em Xangai, um de dezenas que ocorreram ao longo deste fim-de-semana em várias cidades por toda a China. À luz das velas, empunhando folhas A4 em branco, foram várias as formas como os cidadãos chineses assinalaram o seu descontentamento com a política de “tolerância zero” à Covid-19 no país, que tem imposto confinamentos obrigatórios há quase três anos. E o descontentamento é tal que alguns dos manifestantes pediram claramente a demissão do Presidente: “Demita-se, Xi Jinping!”

Ao longo desta segunda-feira, as autoridades chinesas reforçaram a vigilância nas ruas, temendo novos protestos. Na capital Pequim, uma das zonas mais controladas pela polícia foi a ponte Sitong, conta o Wall Street Journalist, que testemunhou o aparato no local. E a escolha não é por acaso: foi ali que, no mês passado, um homem levou a cabo um protesto durante o Congresso do Partido Comunista Chinês que deu nas vistas.

Um dos cartazes que levou consigo tinha exigências em tudo semelhantes às que se ouvem agora em várias ruas do país: “Queremos comida, não queremos testes PCR. Queremos liberdade, não queremos confinamentos. Queremos respeito, não queremos mentiras. Queremos reformas, não queremos uma Revolução Cultural. Queremos um voto, não um líder. Queremos ser cidadãos, não queremos ser escravos.”

