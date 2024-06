Cientista, humanista e de origem judaica. Quem é Claudia Sheinbaum, a primeira mulher eleita Presidente do México?

Do envolvimento na política estudantil até à filiação no Morena, foi um passo. Antes e a par da política, Claudia Sheinbaum vingou no percurso académico. Formou-se em física pela Unam, uma das maiores universidades no país, e pós-graduou-se em engenharia ambiental. Estudou fora, nos EUA, para concluir um pós-doutoramento na Universidade da Califórnia em Berkley. Na mesma altura, participou no Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU que ganhou um Prémio Nobel da Paz em 2007.

Judia, cientista e humanista. Como as suas raízes moldaram a nova presidente mexicana

Num país em que a esmagadora maioria dos habitantes professa a fé cristã, a nova Presidente do México cresceu numa família de origem judaica. O apelido — Sheinbaum — denuncia as raízes vindas da Europa de Leste. O seu avô paterno viajou da Lituânia para o México, em 1920. Já a família materna escolheu o mesmo refúgio para fugir ao nazismo, saindo da Bulgária para rumar ao país da América do Norte.

“Na minha casa falávamos de política no pequeno-almoço, almoço e jantar”, conta a agora Presidente mexicana na biografia escrita por Arturo Cano, citada pela BBC. Descreve a dualidade entre “fazer política para transformar o mundo e, ao mesmo tempo, o ambiente académico e científico”, onde cresceu. Os seus pais, além de a introduzirem ao ativismo político desde tenra idade eram ambos cientistas.

Junto do eleitorado, a sua formação técnica e carreira política é vista com bons olhos, mas, acima de tudo, é tida em boa conta a sua proximidade ao seu antecessor. Muitos consideram-na a solução de continuidade do Governo de López Obrador. No seu programa, Sheinbaum promete concentrar o seu mandato em prosseguir o modelo económico “humanista” do atual governo, baseado em programas sociais que contribuíram para reduzir a taxa de pobreza e melhorar as condições de vida no país.

Se herdar as políticas, popularidade e sucesso do anterior líder do Governo lhe permitiu uma vitória confortável, a oposição utilizou, durante toda a campanha, esse mesmo argumento para a acusar de falta de criticismo em relação aos problemas do atual governo mexicano e de não trazer ideias novas para cima da mesa.

A festa “seca” para os milhares de cidadãos mexicanos que saíram à rua

A noite de domingo foi de festa para milhares de eleitores mexicanos que desejavam a solução de continuidade do partido Morena no Governo, que há seis anos acena a bandeira do combate à pobreza em várias regiões do México. Mesmo que vários economistas entendam que outros fatores — como o envio de dinheiro por emigrantes que trabalham no estrangeiro aos seus familiares — pesem no sucesso das políticas sociais aplicadas pelo último Governo.

Foi uma noite de festa, mas não foi de álcool, já que, segundo a “lei seca”, que entrou em vigor em 2014 no México, nos dias em que decorram atos eleitorais, existe uma suspensão que estabelece “medidas para limitar o horário de atendimento dos estabelecimentos onde são servidas bebidas intoxicantes”. É igualmente vedado o porte de armas, exceto para forças de autoridade, segundo descreve o El Espanol. Num país com uma elevada taxa de criminalidade e violência, o intuito da inscrição legislativa para uma medida tão restritiva é o de evitar desacatos no espaço público ou mesmo o de impedir influências indevidas na hora de votar.