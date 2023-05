“Como é que posso fazer música feliz?”. Foi a pergunta que fez Pedro Simões, conhecido como Pedro Mafama, quando, aos 30 anos, foi assolado por uma imensa felicidade. Ele que há precisamente dois anos editou Por Este Rio Abaixo, álbum de estreia que o elevou a coqueluche do circuito musical alternativo português. Namorava então com símbolos de portugalidade, vestia-se entre o campino e o rapper, cruzava ritmos e géneros sem pudor, do fado ao kizomba ou o hip-hop. E, sobretudo, mostrava canções soturnas cheias de dramatismo (“Vou tomar algo para a dor, até já não sentir mais”, anunciava em “Algo Para a Dor”), não raras vezes à beira do precipício (“só quero deitar-me ao comprido até ser recolhido num contentor”, pedia em “Cidade Branca”).

“De repente, a minha vida começou a mudar. Comecei a ficar uma pessoa mais feliz, mais alegre”, reflete hoje. “Sendo Mafama quase sinónimo de música pesada, melancólica, noturna, como é que posso fazer música feliz?”.

“Estrada”, o primeiro single do novo disco, foi amostra inaugural deste renascimento artístico. No clipe, publicado em março, o cantor surge numa taberna rodeado pelo Grupo Coral do Sindicato dos Mineiros de Aljustrel. A música junta cante alentejano e música eletrónica cigana – e o tempero Mafama. Mundos separados que Mafama, como é seu apanágio, fez questão de mesclar. “Havia pessoas a dizer: isto é música de baile, isto é pimba. Na verdade, é uma ponte perfeita para aquilo que está para vir”, anuncia. “Estrada” foi apenas a declaração de intenções para o que chega esta sexta-feira, 26 de maio. Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente é o segundo álbum do artista que quer continuar a beber da fonte inesgotável da cultura popular, mas provar que “a música portuguesa não é só feita de tristeza, mas também é alegria e celebração”. Tal como a vida.

