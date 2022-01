Como raptar um site e pedir um resgate: uma história com 33 anos que envolve o vírus da sida, um biólogo e um criptovirologista da Google

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há mais de 48 horas que os sites do Expresso e da SIC Notícias foram raptados por um grupo recente, mas com currículo: antes de atacar o Grupo Impresa, Lapsus$ já tinha estado por trás de ataques informáticos aos sites do Ministério da Saúde brasileiro, do serviço de saúde e do portal Covid — problemas que, embora parcialmente resolvidos, continuam a causar perturbações nas plataformas.

O que se passa nos computadores do Grupo Imprensa ainda está em investigação. E as opiniões dividem-se: num comentário enviado às redações, Marc Rivero, analista da equipa de Análise e Investigação Global da Kaspersky, disse que “não conseguimos assegurar que tenham executado algum ransomware no servidor do cliente”: “Deixar notas e comentários nos sites, como os grupos de ransomware estão a fazer, pode ser apenas uma questão de atrair/chamar à atenção”.

Mas a teoria que prevalece é a defendida por Bruno Duarte, técnico de segurança sénior da Check Point Software, empresa especializada em cibersegurança: o Grupo Impresa terá sido vítima de ransomware, um rapto de informações digitais libertadas em troca de alguma coisa. A história destes ataques informáticos tem 33 anos e envolve um biólogo e o vírus da sida.