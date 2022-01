Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os sites do jornal Expresso e SIC terão sido alvo de ataque informático. Os sites estão em baixo e no da SIC surge mesmo a informação de que o grupo Lapsus$ poderá ser o autor.

“Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de ‘cloud’. Entre outros tipos de dispositivos, o contato para o resgate está abaixo”, lê-se na mensagem assinada pelo Lapsus$.

O valor do pedido de resgate não é referido. Esta mensagem é visível no site da SIC, mas a do Expresso também já teve a mesma informação.

No Twitter do jornal Expresso também há um post dos alegados piratas informáticos.

Lapsus$ é oficialmente o novo presidente de Portugalhttps://t.co/XJ4uX8xuMY — Expresso (@expresso) January 2, 2022

Este grupo Lapsus$ já tinha, em dezembro, sido associado a ataques informáticos no Brasil, aos sites do Ministério da Saúde brasileiro, do serviço de saúde e do portal covid. Na altura, os jornais brasileiros identificavam o grupo como sendo constituído por colombianos e um espanhol.

Nesse ataque a vários organismos de saúde diversos sistemas ficaram indisponíveis, incluindo o da emissão de certificados de vacinação Covid-19. Segundo os jornais brasileiros, a aplicação ConecteSUS ficou, mesmo, indisponível durante semanas e continua com instabilidades e informações incompletas.

Já no final do ano o grupo está associado a outro ataque — o da operadora brasileira Claro. Canais de atendimento, os serviços de recarga de pré-pagos e sistemas internos das lojas ficaram indisponíveis nos passados dias 27 e 29 de dezembro. A operadora recusou a confirmar o ataque, mas o grupo publicou fotos da captura de écrãs com ps sistemas internos da operadora e alegam ter acedido 10.000 TB de dados.