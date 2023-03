Ainda o Dia Mundial Quântico, que se assinala a 14 de abril, está longe de ser comemorado e já a Google deu um passo em frente para que os computadores quânticos, que ainda estão numa “fase embrionária”, possam avançar. Para cumprir a promessa de que são capazes de resolver problemas que estão além da capacidade dos computadores clássicos, há um grande desafio: a correção de erros.

E, pela primeira vez, a tecnológica liderada por Sundar Pichai conseguiu aumentar o tamanho do computador quântico sem que a quantidade de erros subisse. Na realidade, a taxa de erro até diminuiu. Numa publicação no blog da Google, foi o próprio CEO a anunciar a novidade. Os investigadores do Quantum AI (o laboratório da empresa especializado em computação quântica) “demonstraram experimentalmente que é possível reduzir os erros aumentando o número de qubits [bits quânticos]”.

A Google acredita que, um dia, os computadores quânticos vão permitir “identificar moléculas para novos medicamentes, criar fertilizantes utilizando menos energia, projetar tecnologias sustentáveis mais eficientes, de baterias a reatores de fusão nuclear, e fazer investigações físicas que vão levar a avanços que ainda não podemos imaginar”. Para aí chegarmos ainda há um longo caminho a percorrer. Três anos depois de atingir a supremacia quântica, a empresa atinge um segundo marco histórico.

