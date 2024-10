Constança Entrudo: “Pode soar mal, mas a moda ganha em distanciar-se das pessoas, ajuda a descontruir preconceitos”

Quase todas espécies extintas.

Sim, todas as espécies que nós escolhemos já estão extintas. Pode haver variações parecidas e evoluções, mas era um bocado esta ideia.

Que ideia foi essa para este S.O.S, o nome da coleção primavera-verão 2025?

Uma ideia de começar na superfície, no desespero de umas férias, e depois a pessoa tenta quase afogar-se, os seus vestidos transformam-se em boias, mas depois vai para o fundo, fundo, fundo, fundo, até chegar mesmo ao fundo do mar, há muitos anos atrás.

Umas férias pesadelo ou nem por isso?

Para mim, no fundo, é só mais uma crítica. É mais um trabalho com uns elementos cinematográficos, em que falo daquela ideia do wellness, de que toda a gente fala agora: “Vais de férias e ficas bem”. Parece que tudo é tão fácil de resolver quando se para de trabalhar ou quando se deixa de ter responsabilidades. É um pouco por aí. Estou de férias, mas os meus problemas continuam, não é?A minha cabeça continua a ser a mesma, por mais que eu tente ir até o fundo do mar e volte. Estamos a tentar trazer isso para a apresentação.

Como é que a roupa que vestimos pode ajudar a responder a esse pedido de socorro, a atenuar ansiedades, a resolver a nossa cabeça?

Neste momento, dado o contexto que vivemos, pode ajudar nem que seja a trazer esperança. Espero que design traga esperança a quem está na área ou não, para fazer realmente o que gosta. Que faça com que as pessoas, através da roupa, se sintam melhor no dia em que a usem, não sei.

Falamos tanto de confort food. Se falássemos de confort look, o que é para si ideal num dia não? Veste muito Constança Entrudo?

Visto uma mistura, sempre, com outros designers, também. Uso muito marcas que, para mim, são uma referência. Porque também ajuda a perceber como fazer o styling. Há umas que andam sempre comigo.

Por exemplo?

As minhas de eleição serão sempre a Prada. Qualquer Prada arquivo, qualquer coisa da Miuccia Prada, qualquer coisa que ela tenha feito nos anos 90, 2000. E Issey Miyake. E a Miu Miu, claro. E uma marca que eu contemplo muito, um designer que eu admiro muito, que é o Kiko Kostadinov. Mas, sim, quando estou nesse estado…eu não sei bem se não estamos sempre neste estado. Nem sei se a minha roupa, se a maneira como eu me visto, reflete bem o que eu sinto dentro.

O que norteia as suas escolhas quando se veste?

Não tem nada a ver com o que eu sinto no dia. Tem a ver com o que eu vou realmente fazer. É uma questão de conforto cada vez mais. Agora por exemplo começámos a trabalhar interiores, estamos a trabalhar peças grandes, vamos ter até uma peça agora exposta no dia da apresentação. Portanto, muitas vezes estamos no chão a trabalhar.

Já tinha tido que estava feliz por voltar às origens de estudo, à área do têxtil. Fale-nos dessa colaboração com o estúdio do arquiteto Duarte Caldas.

Exato. Temos o projeto do Sophia, no LX Factory. O Sophia tem dois espaços, do grupo Arié, o outro é no Cais do Sodré. O Duarte desafiou-nos para fazer parte do projeto do novo restaurante. Inicialmente, era mesmo só para fazer uma peça de parede, mas no fundo acabámos por tomar conta do espaço, no que diz respeito a todos os aspetos têxteis. Desde painéis de parede, que no fundo são em tecido, até às fardas. E foi um tecido pintado à mão, que depois evoluiu para um tecido mais digitalizado.