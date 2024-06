Croácia (Grupo B). A Last Dance de uma equipa com Modric e companhia que é mais do que fé

Quando foi aposta da Croácia em 2017, Zlatko Dalic parecia um treinador cheio de esperanças condenado à nascença. O talento estava lá, os jogadores de clubes de topo também, os últimos projetos do técnico na zona do Médio Oriente geravam dúvidas. Para “esvaziar” a questão, Dalic prometeu que saía sem indemnizações se não se qualificasse para o Mundial de 2018. Apurou-se e só perdeu na final com a França. Quatro anos depois, ficou em terceiro no Qatar. Hoje, ninguém questiona o treinador que é também um grande gestor de balneários. Nasido em Livno, é um católico devoto (ainda recentemente foi a pé em peregrinação da sua cidade até Medjugorje), tem sempre um rosário no bolso mas há muito mais trabalho além da fé.

Este Campeonato da Europa vai ser uma espécie de Last Dance para Luka Modric e, muito provavelmente, para outros jogadores que, mesmo podendo ir a mais uma fase final (neste caso, do Mundial de 2026), não estarão no ponto em que se encontram. Esse é o grande segredo de Dalic, como ficou bem patente no recente teste com Portugal no Jamor: olhar para o que tem, como tem e onde tem, perceber como potenciar forças minimizando as fraquezas que também existem e mostrar uma estratégia dentro da identidade há muito enraizada para tirar o melhor dos jogadores em prol do coletivo. Além do campeão europeu pelo Real estão neste lote outros nomes fortes como Kovacic, Brozovic ou Perisic. Todos conseguem ainda render.

A tarefa, essa, não será fácil. E não, nem tudo se resume à presença naquilo que está a ser descrito como o “grupo da morte” com Espanha e Itália além da Albânia. As recentes presenças no pódio nos últimos dois Mundiais dão uma imagem desta segunda Geração de Ouro depois de Suker, Prosinecki e companhia que se torna enganadora em relação ao percurso que a seleção tem registado em Europeus, onde nunca conseguiu sequer ganhar um jogo da fase a eliminar. E esse é um inevitável objetivo nesta espécie de capítulo final.