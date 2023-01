[Este é o 4.º de uma série de seis artigos sobre marcas de bebidas não-alcoólicas. Os anteriores podem ser lidos aqui:]

No sentido estrito, chá designa a bebida preparada com as folhas secas e curadas da Camellia sinensis, cujo consumo estava enraizado no Extremo Oriente e que o Ocidente apenas descobriu depois de os portugueses terem chegado a estas paragens no século XVI (ver o capítulo “Chá” em De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 17: O alimento-dos-deuses e a seda-das-fadas).

O chá foi adoptado um pouco por todo o mundo e tornou-se num negócio que gerou receitas de 200.000 milhões de dólares em 2020, ano em que pandemia provocou uma ligeira quebra numa tendência consistentemente ascendente, devido à diminuição do consumo de chá fora de casa. O país em que se vende mais chá é, por larga margem, a China, com 92.000 milhões de dólares (uma quota superior a 50%), seguida pelo Brasil, Índia, Japão e EUA. A Grã-Bretanha, com 2.100 milhões de dólares, surge em 6.º lugar, é o campeão europeu do chá e é também o país de origem de algumas das principais marcas de chá.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.