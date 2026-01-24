De Brando a Chalamet, do cinema para as ruas, o conforto, sex appeal e a má reputação da camisola de alças branca

Do Brasil para Portugal, mais do que cinema chegava a influência das telenovelas e de personagens emblemáticas. Os enredos usaram-nas para discutir temas caros como o machismo, abuso de poder e a busca por liberdade feminina, muito presentes na viragem dos anos 80 para os 90. Bem visível ou debaixo de uma camisa aberta, o top branco vai acumulando diferentes vocações, exprimindo sobretudo conceitos de classe e trabalho como em Mulheres de Areia, de onde se recordam imagens de “Floriano” (Sebastião Vasconcellos), pai da atriz Glória Pires na TV, ou até reinventando tramas clássicas da dramaturgia, incensando jovens estrelas da época, à semelhança do efeito Brando provocado nos EUA décadas antes. Em 1980, num capítulo da série televisiva Caso Especial, a livre adaptação de Walter George Durst da peça homónima de William Shakespeare traz os conflitos amorosos entre Julieta (Lucélia Santos) e Romeu (Fábio Jr.). O cenário é Ouro Preto, em Minas Gerais, e não falta um top branco.

O espírito de galã, pautado por astros como Tarcísio Meira, que em 1973 protagoniza Cavalo de Aço, ao estilo James Dean, reinventa-se décadas mais tarde com outras referências masculinas. Em fundo, por exemplo, o cenário atlético da saga juvenil Malhação e muitos tank tops, que cruzam o fator desportivo com o sex appeal para as novas gerações. À semelhança do que se passa no continente americano, em Portugal é também muito nos anos 80, já no rescaldo da Revolução, que essa casualidade máxima do guarda-roupa se revela na ficção. Teremos sempre Átila, uma das personagens da mítica série Duarte&Companhia, em mais um momento em que as camisolas decotadas sem mangas ficam associadas ao mundo dos trafulhas.

“As mudanças que ocorreram nos detalhes do vestuário masculino nos 24 anos que antecederam a Revolução de 25 de Abril de 1974 foram imensas, a variedade de modelos ampliou-se e diversificou-se, com alterações constantes. Foram lançados, tal como na feminina, trajes específicos para a cidade, passeios, cerimónia, prática do desporto, etc.. A medida que a década de 1960 foi avançando tendências inovadoras a desvincularam do traje tradicional (Vestir n.º 97, p.7). Os “Beatles” exerceram forte influência na moda masculina. Em 1967 essa influência já se fazia notar nos modelos confeccionados para os jovens (Vestir n.º 129, p.1, 7-9). Em 1968, o periódico “Modas & Bordados” (n.º 2961, p.19) assinalava que os homens estavam a mudar de aspecto e que a tentadora moda, com cores mais alegres e vivas, os havia conquistado.”, escreve Valter Carlos Cardim na obra “A Moda Masculina em Portugal: de 1960 até o Final dos Anos de 1990”, sublinhando o impacto, também neste país, do boom da cultura pop naquela década . “A moda masculina para 1970, após ter sofrido a influência da moda “júnior”, retrocedeu e apresentou modelos com inspiração na moda neoclássica, com alguns detalhes técnicos inovadores. O jersey foi muito utilizado, depois as sarjas, as gabardinas, as flanelas, os linhos finos.”

Já nos anos mais recentes, em Tabu o realizador Miguel Gomes dialoga diretamente com a estética e elementos característicos dos melodramas da primeira metade do século XX, utilizando película em preto e branco — e temos uma imagem de poster com o protagonista mais o seu top de alças.

O novo milénio trouxe mais uma guinada no guião, e os últimos anos levam-nos mesmo a acreditar que o tempo é auspicioso para um acessório que afinal consegue arrebatar diferentes comunidades e estratos sociais. No plano feminino, Angelina Jolie deu que falar em Tomb Raider. E como Wolverine, em X-Men, Hugh Jackman conferiu uma nova estética aos vilões.

Do futebol à música o número de estrelas que tem aderido à tendência do tank top é extenso. “Historicamente, não usar mangas sempre foi um pouco desaprovado. As regras tradicionais do vestuário masculino ditam que há poucos casos em que sair com um top ou colete de malha é aceitável. No ginásio ou na praia, claro. Talvez um clube noturno. Mas, caso contrário, é melhor evitar. Mas em 2023, somos da opinião de que você pode (e deve) não usar mangas em praticamente qualquer etapa da vida.”, sentenciava nesse ano a revista masculina GQ, revendo os códigos clássicos e apresentando vários exemplos que comprovavam a sua tese. De Evan Rock, it boy de Gossip Girl, a Manu Ríos, o ator espanhol que exportou a tendência para Cannes ou para a Semana da Moda de Paris, sem esquecer Shawn Mendes ou um dos nomes do momento: Jacob Elordi. Todos eles tentando suceder a Brad Pitt, Ryan Gosling ou Tom Cruise, que na devida altura também desfilaram os seus tank tops brancos.

Várias campanhas recentes reforçaram o novo estatuto da peça, à custa de rostos que têm protagonizado autênticas viragens no guarda-roupa masculino — e, antes de mais, nos paradigmas de comportamento. Jeremy Allen White usou um destes tops brancos numa (muito comentada) campanha de roupa interior da Calvin Klein. Provavelmente, admitimos, os músculos salientes da estrela da série The Bear suscitaram mais atenção do que a peça de roupa, mas é só uma suspeita.

O próprio Thimothée Chalamet já surgira assim num contexto publicitário para uma fragrância Chanel. E para garantir a sobrevivência do hype podemos sempre contar com o campo feminino, no qual proliferam opções de diferentes estilos e em múltiplas marcas, entre básicos acessíveis e autênticas peças de luxo. Da Burberry à Gucci, um tank top revisitado pode muito bem ultrapassar o milhar de euros. Aliás, chega logo aos 750 quando a Prada decide colocar a sua marca mesmo no centro de uma destas peças. No mesmo ano, em 2022, o anagrama da Loewe juntou-se à tendência, e marcas como a Chloé, Bottega Veneta ou Acne Studios também vestiram a camisola.