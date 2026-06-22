De Brexit a nacionalizações, que planos para o país tem o homem que pode suceder a Starmer?

Coroado na liderança do Labour, sobram poucas dúvidas de que Andy Burnham deverá ser o próximo líder trabalhista. A demissão desta segunda-feira de Keir Starmer, após ser pressionado por membros do Governo e pelo próprio partido, deu ao antigo presidente da área metropolitana de Manchester a possibilidade de o substituir no cargo. Não só em termos partidários, como também no Governo britânico — é que Andy Burnham pode mesmo converter-se no próximo primeiro-ministro.

Haverá agora uma eleição interna dentro do Partido Trabalhista no próximo mês. Mas será mais um procedimento interno: a não ser que haja uma grande mudança, quase nenhuma figura de relevo do Labour deverá desafiar Andy Burnham, que já anunciou a intenção de se candidatar. Wes Streeting — o antigo ministro da Saúde de Keir Starmer — não perdeu tempo em adiantar que o vai apoiar e não vai entrar na corrida. Assim sendo, o caminho está praticamente livre para o antigo líder de Manchester ser o novo primeiro-ministro. A não ser que decida convocar eleições antecipadas, uma hipótese que ainda está no ar.

Como será Andy Burnham — conhecido pelos apoiantes como “Rei do Norte” — se chegar a Downing Street? Esta é a pergunta que muitos britânicos estão agora a fazer. Enquanto esteve à frente da área metropolitana de Manchester, cunhou um novo termo — o “manchesterismo”. Mais Estado, a defesa da gestão pública de setores-chave da economia, a aposta na descentralização política e colocar as pessoas “em primeiro lugar”: esta é a fórmula que o político usou quando governou a região do norte de Inglaterra.

Se for mesmo o próximo primeiro-ministro britânico, os desafios serão maiores do que aqueles que enfrentou em Manchester. Andy Burnham vai herdar um Governo que não conseguiu dar resposta a muitos problemas dos britânicos. Keir Starmer até pode ter ganhado as eleições com uma expressiva maioria absoluta há dois anos, mas não conseguiu utilizá-la para mudar o país, sendo a perceção sobre o seu mandato francamente negativa. Nas sondagens, o Reform UK, liderado por Nigel Farage, está à frente com uma vantagem substancial. É neste difícil contexto que o “Rei do Norte” poderá ter de governar o país.

O que defende Andy Burnham? Levar o “manchesterismo” para Westminster

No Labour, a posição ideológica de Andy Burnham não é tão centrista como a de Keir Starmer, conhecido por seguir as pisadas do antigo primeiro-ministro, Tony Blair, que fundou a Terceira Via. Está mais à esquerda, mas ainda está longe dos antigos apoiantes de Jeremy Corbyn, o ex-líder que abandonou o partido e fundou um novo. O “Rei do Norte” está inserido na fação da “esquerda suave” — políticas progressistas com medidas económicas mais à esquerda, sem nunca hostilizar a iniciativa privada. Um social-democrata europeu, no fundo.

Andy Burnham foi secretário de Estado e ministro nos governos de Tony Blair e Gordon Brown, conhecidos por se identificarem com a ala mais centrista do Labour. À frente da área metropolitana de Manchester, o político trabalhista demonstrou, ainda assim, uma política mais à esquerda — um “socialista amigo de empresas” que tanto conseguiu que o serviço de autocarros voltasse à tutela pública, como atraiu investimentos estrangeiros multimilionários para a região.