Crítico de Thatcher e defensor do "socialismo amigo das empresas". Quem é Andy Burnham, o "Rei do Norte" que pode suceder a Starmer?

O primeiro-ministro ganhou esta sexta-feira um oponente de peso para disputar a liderança trabalhista. Carismático, mais à esquerda e muito popular entre algumas alas do Labour, o ex-presidente da câmara de Manchester já deu vários sinais de que vai avançar nesse sentido. No discurso de vitória nas eleições em Makerfield, Andy Burnham declarou: “A principal coisa de que precisamos neste país atualmente é que as pessoas sintam uma sensação de esperança, de que há algo melhor no horizonte. Este resultado eleitoral abriu a possibilidade de que juntos possamos caminhar rumo a esse futuro”.

Entre os trabalhistas, existe uma divisão cada vez mais profunda entre os apoiantes de Keir Starmer e aqueles que exigem um novo rosto à frente do partido. Os críticos do primeiro-ministro estão a ver o Reform UK — o partido de direita radical liderado por Nigel Farage — a ganhar eleições locais e a dominar as sondagens, acusando Keir Starmer de não conseguir inverter essa tendência. Andy Burnham perfila-se para muitos como aquele que pode levar o Partido Trabalhista novamente a bom porto. Entre o mito do “Rei do Norte” e as acusações de ser um político que navega ao sabor do vento, com tendência para o populismo, quem é este homem que ameaça o primeiro-ministro britânico?

“Everton, Partido Trabalhista e Igreja Católica.” Andy Burnham: da família do Labour a líder de Manchester

Com ascendência irlandesa, Andy Burnham nasceu a 7 de janeiro de 1970 em Liverpool, numa família de classe média. Quando era criança, viu o norte de Inglaterra industrializado mudar radicalmente de feições quando Margaret Thatcher chegou ao poder. O pai era técnico de telecomunicações, enquanto a mãe era rececionista num consultório médico. Cresceu na pequena cidade de Culcheth, a cerca de 30 quilómetros de Manchester, e teve uma educação católica, frequentando escolas públicas religiosas.

Os pais eram acérrimos apoiantes do Partido Trabalhista. Tendo crescido durante os mandatos da Dama de Ferro e num clima de forte oposição às políticas de desindustrialização no norte de Inglaterra da ex-primeira-ministra, Andy Burnham interessou-se cedo por política. Aos 14 anos, juntou-se à juventude do Partido Trabalhista, tendo confessado mais tarde — como lembra a BBC — que foi influenciado pela série de televisão Boys from the Blackstuff, que retratava os efeitos nefastos das políticas de Margaret Thatcher em Liverpool.

“Os meus pais falavam muito connosco [com ele e os dois irmãos] sobre as notícias e a política. Lembro-me de ir ao jardim zoológico após as eleições de 1979. Havia um autocolante no carro que dizia: ‘Não me culpe, eu votei no Labour’ e perguntei ao meu pai o que isso queria dizer. Lembro-me de ele dizer: ‘Bem, isto tem a ver com uma mulher chamada Maggie’, recordou, numa entrevista ao Guardian, em 2009.

A mãe do político era uma católica devota e fez o filho ter uma educação religiosa, numa Inglaterra maioritariamente anglicana. Em entrevista ao Telegraph, Andy Burnham admitiu que se tornou agnóstico quando tinha 20 anos, mas reconhece a importância do catolicismo na sua formação: “Em retrospetiva, vejo que a experiência de crescer naquele ambiente foi algo importante. Fui educado a acreditar nos ensinamentos sociais católicos — e isso foi importante para a minha formação. Apercebi-me de que o mais próximo do que me ensinaram estava nas políticas do Labour. Via uma ligação entre as duas coisas”.