De elefante branco a maior reserva de água do país. Como o Alqueva mudou a paisagem e a agricultura

Muitas vezes são pequenas alterações, aparentemente pouco visíveis. Mas o contraste para as propriedades que não as têm é evidente quando nos cruzamos com um amendoal intensivo de um outro proprietário no qual o terreno onde estão instaladas as árvores está nu, sem ervas em redor. É, mesmo assim, uma técnica agrícola que permite apanhar o fruto seco do chão e que não pode ter nada que sirva de obstáculo.

O olival representa 60% da área de regadio do Alqueva com quase 70 mil hectares. Foi um crescimento explosivo que aconteceu sobretudo nos últimos dez anos, diz ao Observador o diretor-geral da Olivum, Gonçalo Almeida Simões. Lançada em 2014, a associação conta com 115 associados entre produtores e proprietários de lagares e tem procurado limpar a imagem negativa que se colou ao setor, muito por causa de alguns (poucos diz) maus exemplos.

A generalidade dos produtores já percebeu que a biodiversidade é uma mais-valia para o olival, mas reconhece que foram cometidos erros como a apanha mecanizada noturna, suspensa devido ao efeito mortífero que tinha nas aves. Foram destruídos achados arqueológicos durante a reconversão para o olival, mas também foram descobertos 10 mil sites que passaram a ser protegidos, sublinha.

“Demagogia”: porque se chama intensivo ao olival e não à vinha

Capoulas Santos também alinha na crítica ao discurso demagógico contra o olival que representa uma pequena percentagem da área cultivada. “Porque se chama intensivo ao olival e não à vinha (que tem 200 mil hectares) ou à maçã de Alcobaça?”. A área do Alqueva é uma “área pequeníssima no contexto do Alentejo. É 5%”, desvaloriza o ex-ministro da Agricultura.

Inicialmente à boleia do modelo espanhol, testado com sucesso na zona de Badajoz, o crescimento do olival envolveu a mudança do padrão de uma agricultura familiar e tradicional para uma exploração de tipo empresarial. É isso que explica um sucesso que respondeu à procura do mercado internacional. O diretor-geral da Olivum refere que, ao combinar o regadio com as grandes propriedades que trazem escala, o Alqueva potenciou a rentabilidade.

Um estudo de 2020 desenvolvido pela EDIA aponta um saldo positivo na balança de transações do olival de 250 milhões de euros (ano de 2017). Indica a mesma fonte que o rendimento bruto da atividade mais do que triplicou no prazo de oito anos. O impacto no emprego foi estimado em 9.600 empregos brutos associados aos 60 mil hectares desta cultura do Alqueva, o equivalente a 16 pessoas por 100 hectares, números que incluem o setor dos lagares. Já um estudo realizado em 2016 pela Augusto Mateus e Associados para a EDIA estimou impactos da ordem dos 500 milhões de euros por ano, dividido pela agricultura (cerca de metade), agroindústria, turismo e energia.