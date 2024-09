De viver numa autocaravana a fenómeno mundial. Quem é Colleen Hoover, a controversa escritora bestseller?

Os fãs chamam-lhe CoHo, conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e 1,3 milhões no TikTok, é a segunda autora mais seguida no Goodreads, logo a seguir a Stephen King, e foi considerada a pessoa mais influente pela revista Time em 2023. Para onde quer que se olhe, os livros de Colleen Hoover estão por todo o lado: nas mãos de uma jovem mulher, em qualquer livraria onde se entre, em milhares de vídeos publicados na redes sociais ou pelas ruas da cidade, nos cartazes de publicidade do novo filme Isto Acaba Aqui, adaptação do seu livro mais vendido. Com uma carreira de 12 anos, a escritora norte-americana vendeu já mais de 20 milhões de cópias, ao ponto de, em 2022, ter ultrapassado as vendas da Bíblia.

O que escreve Colleen para se ter tornado num fenómeno mundial? Tendo como principal público as jovens mulheres, ou new adults, com idades entre os 18 e os 25 anos, a escritora norte-americana é conhecida pelos seus romances onde as histórias envolvem drama, humor, sexo e personagens principais femininas com vinte e poucos anos. O seu poder para criar personagens jovens com quem o público se identifica e agarra à história fez com que a sua popularidade crescesse. Apesar de ser mais conhecida pelos romances, Colleen escreve também livros de mistério e thrillers psicológicos e aborda temas como infertilidade, adultério, perseguição, acidentes de viação fatais, aborto e violência.

Graças às personagens e enredos com reviravoltas, assim como a dedicação a finais felizes, Colleen Hoover oferece aos fãs uma série de livros e histórias que podem ler uma e outra vez, sabendo sempre que no fim tudo acaba bem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quem é Colleen Hoover?

Colleen Hoover é uma escritora norte-americana de 44 anos nascida e criada no Texas. Ainda antes de saber escrever já sabia que era esse o caminho que queria seguir: aos dois anos, quando a irmã mais velha começou a aprender a ler e a escrever primeiro, Colleen ficou com inveja por também querer fazê-lo — tinha muitas histórias que queria contar. No entanto, essas tiveram de esperar e ficar para segundo plano em favor de uma vida que acreditava ser mais prática.

Casou aos 20 anos com William Heath, camionista, com quem teve três filhos, e vivia com os quatro num parque de auto-caravanas. Em 2012, a inspiração regressou e, durante os ensaios do filho para uma peça de teatro, Colleen aproveitou para escrever aquele que seria o seu primeiro livro. Estava a ganhar nove dólares por hora no seu trabalho enquanto assistente social quando decidiu auto-publicar o seu trabalho na Amazon com o objetivo único de poder oferecê-lo à avó — que tinha acabado de receber um Kindle — e à família. Na altura, ganhou 30 dólares em direitos de autor, o suficiente para pagar a conta da água.

“Entrei nisto de forma tão ingénua, sem saber nada sobre a indústria editorial”, explicou numa entrevista à revista Elle em 2022. “Pensei mesmo: ‘Pronto, só as pessoas que eu quero que leiam isto é que o vão ler’. Não fazia ideia de que havia comunidades de livros a formarem-se lá fora e online”, afirmou.

“Um dia telefonou-me e disse: ‘Mãe, seis pessoas que não conheço compraram o livro’”, recordou a mãe de Hoover, Vannoy Fite, em entrevista ao The New York Times. “No dia seguinte, eram 60 pessoas.”

As comunidades realmente existem, tanto que, sete meses depois, Slammed, que conta a história de uma adolescente que sofre com a morte do pai, chegou à lista de bestsellers do New York Times. Em maio, Hoover tinha ganhado 50.000 dólares em direitos de autor, dinheiro que usou para pagar ao padrasto pela auto-caravana. Quando o verão chegou, já tinha dois livros publicados, Slammed e a sequela Point of Retreat, e decidiu deixar o emprego e dedicar-se à escrita a tempo inteiro.

Na época, assinou contrato com a agente literária Jane Dyestel e vendeu os direitos dos dois primeiros livros à Atria. Ao terceiro, Colleen já não aceitou a oferta uma vez que gostava da liberdade que tinha ao auto-publicar e lançar sozinha o seu trabalho. Desde então, pelo menos 17 das suas obras chegaram aos bestsellers daquele jornal norte-americano e, atualmente, trabalha com três editoras, a Grand Central, a Atria e a Montlake. Em 12 anos, já lançou 26 livros e vendeu mais de 20 milhões de cópias.

Estes são escritos consoante o seu estado de espírito e a sua vontade. Ao contrário de muitos autores, não planeia os seus títulos com muita antecedência, uma vez que “só toma decisões que a fazem sentir menos stressada”. Por isso mesmo, quando chega a hora de se sentar e pegar na caneta, fá-lo quando lhe apetece: tanto pode ficar meses seguidos sem criar como pode passar semanas a escrever 16 horas por dia. “As pessoas na minha vida pensam que sou muito dispersa, mas é porque vivo dentro da minha cabeça”, revelou. “As ideias do livro na minha cabeça são muito organizadas, mas a minha vida real é caótica. Ponho todo o esforço na minha imaginação.”

Quanto à forma de agarrar o leitor, para além do enredo e do ritmo a que a história segue, Hoover justifica-se, parcialmente, pela sua perturbação de défice de atenção: “Quando escrevo, dou por mim a distrair-me”, explicou à Elle. “Se é suposto estar aqui a falar de descrições de personagens ou a descrever uma sala ou qualquer outra coisa que não me interesse, passo à frente e começo a escrever o diálogo. Escrevo o que quero ler”.

À revista Time, em 2023, revelou não gostar de ser o foco das atenções, mantendo-se sempre a pessoa que foi, mesmo antes da fama: “Sinto-me muito desligada das estatísticas, de tudo o que se diz por aí”, afirmou, acrescentando: “Não ando pela minha casa a dizer: ‘Vendi mais do que a Bíblia, querido, tens de me fazer o jantar esta noite’”.

O livro do sucesso

Filha de uma relação abusiva, Colleen Hoover recorreu à experiência para escrever aquele que é hoje o seu livro mais vendido — e número um na lista de bestsellers de ficção do New York Times Paperback — e dar uma voz às vítimas de violência doméstica. Numa entrevista ao programa The Today Show, da NBC, em 2023, com Jenna Bush Hager, revelou que a sua memória mais antiga, de quando tinha apenas dois anos, é acordar durante a noite com o pai a gritar e a atirar a televisão para cima da mãe. Os pais divorciaram-se pouco tempo depois mas só mais tarde é que a escritora soube que o pai, que morreu quando tinha 25 anos, maltratava fisicamente a mãe e era alcoólico.

Inspirada na coragem da mãe para sair de um casamento abusivo, Colleen deu vida ao bestseller Isto Acaba Aqui, publicado em 2016 e adaptado este ano ao cinema, com a atriz Blake Lively a interpretar Lily, uma jovem florista que se apaixona e casa com um neurocirurgião abusivo, que lhe recorda a violência doméstica que o pai exercia sobre a mãe quando era adolescente. Apesar de o livro ter sido lançado em 2016, durante a pandemia a popularidade explodiu quando começou a ser recomendado no TikTok. No chamado BookTok, a comunidade de leitores fazia — e faz — reviews das obras de Hoover, viralizando a autora: a hashtag #colleenhoover conta com mais de 3 mil milhões de visualizações.