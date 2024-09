Decisão “irreversível”. Reditus, a mais antiga tecnológica cotada em Lisboa, sai da bolsa expulsa pela Euronext

Depois de mais de três anos neste “purgatório”, a gestora da bolsa decidiu cortar relações com a empresa. “Não me recordo de ver uma decisão [deste tipo] da Euronext em relação a uma cotada, portanto não é algo que seja muito normal, pelo menos na minha experiência”, confessa Paulo Oliveira, trader da sala de mercados do Banco Carregosa. O especialista acrescenta que, “normalmente é a própria empresa que decide a saída, não me recordo de ver uma cotada ser ‘expulsa’ pela Euronext”.

Até agora, não são conhecidos dados sobre a situação financeira da empresa em 2023. O que se sabe é que, no final do ano passado, a Reditus tinha instauradas contra si quatro ações de execução de dívidas por parte do Novo Banco, no valor de 11 milhões de euros. E, nessa mesma altura, terá sido fechada a reestruturação de “uma parte substancial” da dívida, com acordos de pagamento até ao máximo de sete anos, com um perdão mínimo de 82,5%.

A Reditus apresentou em 2022 um passivo de 154,9 milhões de euros, penalizado principalmente por fatores como empréstimos e uma alínea descrita como “outras contas a pagar”. Por sua vez, o ativo da empresa foi de 99,8 milhões. Ou seja, estava em falência técnica. A dívida bancária no fim de 2022 sofreu um aumento de 4,9%, ascendendo a 51,8 milhões de euros. Todos estes dados estão completamente desatualizados, porém, porque não há informação completa sobre a situação financeira da Reditus no final de 2023. Esse terá sido um momento importante dada a reestruturação da dívida que foi comunicada ao mercado, de forma isolada, no final do ano passado.

O que tem colocado o grupo em apuros, em parte, é a dificuldade em fazer repatriamento de divisas de Angola, um país onde a Reditus trabalha há várias décadas, “com uma carteira de clientes importante, quer no setor privado, quer no setor público”.

“Os pagamentos de contratos com o setor público recomeçaram a ser pagos em 2021 e têm vindo a ser pagos regularmente ao longo de 2022 e também agora em 2023”, dizia a Reditus no final do ano passado, acrescentando que “os recebimentos relativos ao contrato mais importante têm vindo a ser executados, dentro dos prazos previstos, e recebidos em Portugal em euros, ao abrigo da linha de crédito protocolada entre os governos de Portugal e Angola”.

O Observador contactou, diretamente, o presidente da comissão executiva da empresa, José Louis Págès – que só assumiu a liderança no final do ano passado. Mas o responsável não estava disponível, nesta segunda-feira, para fazer quaisquer comentários.

Também contactada pelo Observador, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) não respondeu até à publicação deste trabalho.

Dos estudos de mercado nos anos 60 até aos serviços e consultoria

A presença da Reditus no setor da tecnologia em Portugal vem de longe. Mas, na realidade, em 1966, quando foi criada, dedicava-se essencialmente à prestação de serviços específicos, como a realização de estudos de mercado. Algum tempo depois, evoluiu para o tratamento de dados para o Banco da Agricultura. Na altura, a lista de acionistas era dividida apenas entre a instituição bancária e Sociedade Alentejana de Seguros “A Pátria”, fundada em 1915 e que, já na década de 70, foi integrada no grupo Banco da Agricultura.

A companhia foi mudando de nome ao longo das décadas. Começou por ser a “Reditus — Estudos de Mercado e Promoção de Vendas, SARL” e, anos depois, assumiu a designação “Reditus — Processamento Automático de Informação”.

Em 1971, cinco anos após a fundação, começa a investir na tendência da tecnologia. O primeiro passo foi o desenvolvimento de um centro de tratamento de dados, com a instalação de equipamentos informáticos de última geração naquela época. Segundo a página da empresa, terá sido isso a permitir um “rápido crescimento da sua faturação e do número de clientes”.

No ano a seguir ao 25 de Abril, dá-se a nacionalização do Banco da Agricultura. A Reditus foi integrada num grupo económico privado já em 1980. Embrenha-se ainda mais no mercado das tecnologias de informação (TI), nomeadamente na microinformática. Se os computadores começaram por ser gigantescos dispositivos, capazes de ocupar uma sala inteira, na década de 80 eram já mais compactos e davam-se os primeiros passos na tendência dos computadores pessoais (PC), que viria a massificar-se vários anos depois.