Dinheiro, poder, festas, jet set, luxo e fama. Mas também medo, ameaças de morte, fuga e prisão.

“O Encantador de Ricos” é a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 — e perdeu os milhões que lhe confiaram, numa altura em que, em Portugal, como no resto do mundo, se faziam fortunas do dia para a noite e dificilmente havia quem resistisse a entrar na “febre”.

É uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Conta com narração da atriz São José Correia e banda sonora original de The Legendary Tigerman.

Pode ouvir todos os episódios aqui:

“A máquina de fazer dinheiro”

“O grande estouro”

“A festa não pode parar”

“O dia em que o dinheiro acabou”

“O fugitivo”

“A reviravolta”