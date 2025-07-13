Depois do enfarte, Marina aprendeu a viver com o coração frágil e a máquina que o faz trabalhar. E viu um um novo enfarte levar-lhe o marido

Rafaela e Marina conheceram-se dois anos antes do enfarte, por causa dos filhos, que frequentavam o mesmo jardim de infância. Nesse tempo, Marina Boavida era proprietária de uma escola de condução. “A determinada altura surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar para lá, com ela”, recorda Rafaela. Foi pouco depois do enfarte, e por isso terá sido das pessoas que melhor se apercebeu “do impacto que isso teve na sua vida”.

“Eu e a Marina temos uma ligação muito engraçada, porque conseguimos descomplicar tudo o que é negativo. Acho que foi essa leveza que nos ajudou a enfrentar aquilo. Porque eu nunca tinha lidado com ninguém que tivesse sofrido um ataque cardíaco e nem sequer sabia o que isso podia implicar na qualidade de vida da pessoa”. Quando pensa no papel que terá tido a ajudar a amiga, responde: “Acho que foi mesmo o de a fazer rir, de a fazer pensar em coisas boas, durante os nossos almoços”,

“Por muitos casos que possam existir, poucos serão como o dela. Poucas pessoas teriam a resiliência que a Marina teve. Porque tudo lhe custava muito, e ela insistia. Estava numa situação muito frágil, fisicamente, sobretudo, mas tentava sempre fazer as coisas. E mesmo no meio do caos, às vezes, em alturas de muito trabalho na escola de condução, tinha sempre uma palavra que era válida até para si mesma: calma”, diz ao Observador.

Quando o marido de Marina morreu, Rafaela foi uma das pessoas que mais a apoiou. Percebeu-lhe o regresso “do medo em ficar sozinha, mas agora era pior: era o medo aumentado, por causa dos meninos”. Eles têm o seu contacto e sabem “que lhe podem ligar a qualquer hora”. “A Marina, ao mesmo tempo, ensina-nos. Estamos aqui, damos o nosso apoio da melhor maneira que conseguimos, mas ela, com a naturalidade que tem de encarar a vida, e os problemas que lhe vão aparecendo, quase que nos guia”, afirma esta antiga funcionária, que se tornou amiga.