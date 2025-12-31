Como Gonçalo recuperou a vida depois de um duplo transplante de coração e rim

Quando Gonçalo voltou a casa, mais de um mês depois de ter recebido um rim e um coração doados, percebeu que o caminho era mais longo do que imaginava. Não apenas as escadas que o levavam ao apartamento onde mora, sozinho, na Parede (Cascais), mas toda a vida — como a conhecia. “Nós temos aquela ideia preconcebida de que temos de comer tudo fresco, os legumes, a fruta, a carne e o peixe. Naquela altura passei a comer tudo ultracongelado ou processado, por exemplo”, por causa dos micróbios ou bactérias que eram — como ainda hoje são — um perigo para a sua saúde.

No verão de 2023, Gonçalo Figueiredo renasceu — como costuma dizer — graças a um SNS que nunca desistiu dele. Uma impressionante articulação entre serviços da Unidade Local de Saúde (ULS) de São José (que integra os hospitais de Santa Marta e Curry Cabral, entre outros) permitiu que fosse submetido a um duplo transplante, de rim e coração, numa longa e arriscada operação, que acabou bem. Gonçalo tinha 43 anos, já nascera com a doença renal poliquística diagnosticada, e vivera metade da vida ligado a máquinas de diálise. À insuficiência renal juntou-se, com o passar do tempo, a insuficiência cardíaca, que o colocaram numa lista de espera para transplante.

Em agosto de 2023, havia um rim e um coração para ele. Sabia bem dos riscos da operação, bem como da difícil recuperação, até porque já fora submetido, dois anos antes, a uma cirurgia a uma válvula do coração. Mas sabia também que tinha ao seu redor a melhor família que lhe poderia ter calhado em sorte: as duas irmãs, a sobrinha, um grupo de amigos que nunca lhe largou a mão, e que nos momentos mais difíceis da vida se mobilizou para o ajudar, até financeiramente. “Houve uma altura em que eu estava desempregado, o subsídio de desemprego a acabar, e os meus amigos organizaram-se para me arranjar trabalho, e quotizaram-se para pagar a renda da casa”, recorda Gonçalo, no dia em que juntou na casa de uma das irmãs essa rede mais próxima que o ampara, todos os dias.

É funcionário da União de Freguesias de Carcavelos e Parede, dedicado à contratação pública desde 2022. Mas até chegar a esse patamar de estabilidade, fez “muita coisa, em muito sítio”, incluindo dez anos em Angola, na área das finanças e construção.

Os pais morreram cedo. A mãe era enfermeira, conhecia bem a doença que passou ao filho, e Gonçalo acredita que, quando o viu crescido e estável, “deixou-se ir”. Casou, divorciou-se, nunca teve filhos, mas mantém com a sobrinha Laura uma relação de grande proximidade. Sempre foi muito ativo na comunidade, nomeadamente no agrupamento de escuteiros. De resto, estava num acampamento quando, aos 23 anos, a doença começou a dar sinais de agravamento, e rebentou um dos quistos.

Mas haveria de passar mais 20 anos, entre tratamentos e hospitais, até receber um transplante e viver, enfim, um quotidiano normal. Em Angola, as coisas começaram a complicar-se. “Notava a barriga a crescer [sinal de que os quistos estavam a aumentar muito], urinava menos vezes… Até que me foi diagnosticada uma nefrite”, conta ao Observador.

Em agosto de 2017 começava a fazer diálise peritoneal. Mas “a barriga era muito alta, não havia espaço… e passei para a hemodiálise. A partir daí sabia que o próximo passo seria o transplante”. Nessa altura vivia num terceiro andar, sem elevador, obrigando-se a subir e descer 52 degraus. O cansaço era cada vez maior, mas Gonçalo acreditava ser “tudo normal”, atendendo à doença. Não era. Estava a ficar também com insuficiência cardíaca, já que um dos efeitos (da doença crónica hereditária de que era portador) pode ser a falência ou debilidade de outros órgãos. Acabou por ser operado, numa cirurgia que lhe substituiu a válvula aórtica.

O transplante (com ambos os órgãos do mesmo dador, até para minimizar as incompatibilidades) durou toda a noite de 10 para 11 de agosto. Primeiro o de coração, depois o rim. “Nunca tive medo. Os médicos explicaram-me tudo, até quando estavam a fazer experiências. Não me canso de dizer que sou hoje um filho do SNS, é a ele que devo a minha vida.”

“Eu confiava na equipa médica. Lembro-me de perceber que aquilo estava a ser tudo tão rápido que quase nem me dava tempo de pensar muito, só de ter olhado para o consentimento e… pensar: seja o que Deus quiser.” Gonçalo é um católico dedicado, crente, acima de tudo. Todos os anos vai em peregrinação a Fátima, integrado no “grupo da diálise”, organizado por enfermeiras dessa especialidade.

Depois da operação, esteve internado durante 28 dias. “Geralmente, ao fim de 11 dias as pessoas vão para casa. Só que lá para o 11.º dia detectaram-me a subida de uns valores inflamatórios. Fizeram umas análises e viram que estava a ter uma uma dupla rejeição do rim. Para além do órgão, implicava também os tecidos”, conta. Transferiram-no então do HSM para o Curry Cabral, mais preparado para as questões renais. Gonçalo haveria de debelar mais essa contrariedade. E finalmente regressar a casa, onde as irmãs e os amigos se revezaram para que tivesse todo o conforto, descanso absoluto, a melhor alimentação. Por sorte, já morava agora num primeiro andar, no mesmo prédio da irmã Maria Antónia.

Dois meses depois, entrava no programa de reabilitação cardíaca do HSM. “Os meus pés pareciam dois tijolos, tal era a dificuldade em me movimentar. Andava na passadeira a três à hora. Mas graças à enfermeira Joana [que se tornou também sua amiga] tive uma evolução tal que saí de lá a correr. Quando terminei o programa fui participar numa prova”, recorda Gonçalo, que hoje faz exercício físico com regularidade, e participa em provas até 10 km. Até então, nunca correra. Gosta de treinar à beira-mar, junto ao paredão, na Parede. “Ainda há dias, nas minhas conversas com Deus, agradecia ter-me acontecido isto, e começar a correr. Atualmente já poucas vezes pego no carro, a não ser que seja mesmo necessário. Faço tudo a pé”, acrescenta.

Além disso, continua a fazer meditação, com o grupo online organizado pela amiga Inês. Mantém uma vida social ativa, e diz que é, acima de tudo, “uma pessoa muito grata”. “Nas minhas orações sempre pedi alento para continuar. E acredito que o transplante — que me permitiu ter esta vida — foi o reflexo disso mesmo”. Por isso, nos desejos de Natal e Ano Novo, continua a figurar apenas um: saúde.

Antes de sair, temos três perguntas relacionadas com o artigo que acabou de ler. É um mini-questionário muito rápido e totalmente anónimo.

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