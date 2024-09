Via Verde Coronária. O caminho mais rápido e eficaz para salvar o coração

A equipa do INEM avaliou o doente, acionou a Via Verde Coronária – uma estratégia implementada por todo o país que permite o acesso precoce aos cuidados médicos mais adequados, por parte dos doentes que se encontram em situação de doença cardíaca aguda – e transportou-o para o Garcia de Orta, um dos 20 hospitais em Portugal preparados para socorrer casos de enfarte agudo do miocárdio, onde já esperavam pela sua chegada. Edgar entrou diretamente na sala de angiografia, no piso 1, sem parar nas urgências e pouco tempo depois estava a fazer o cateterismo cardíaco e a desobstruir uma artéria do coração através de uma angioplastia.

Todos os anos mais de 10 mil portugueses sofrem um enfarte agudo do miocárdio, vulgarmente conhecido como ataque cardíaco, um problema que ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída, fazendo com que uma parte do músculo cardíaco entre em sofrimento por falta de oxigénio e nutrientes. Para dar resposta à necessidade de aumentar a rapidez no acesso de doentes como Edgar aos cuidados de saúde e reduzir a mortalidade associada ao enfarte, o INEM e a Direção-Geral da Saúde, criaram em 2007 a Via Verde Coronária, através do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares.

No Garcia de Orta, a Via Verde Coronária começou em 1999, alguns anos antes da implementação da estratégia a nível nacional, para assegurar o tratamento de doentes com enfarte agudo do miocárdio, por angioplastia primária [procedimento que permite desbloquear uma artéria do coração que está obstruída]. Hélder Pereira, diretor do Serviço de Cardiologia e da Unidade de Cardiologia de Intervenção explica que a equipa já executava aquele procedimento “de forma regular há já alguns anos” e que, desde essa data, nunca parou, “funcionando 24 horas por dia, sete dias da semana, durante todo o ano, mesmo quando esta prática era assegurada apenas por dois elementos médicos num hospital com uma única sala de angiografia distribuídas por cinco especialidades”.

Os 20 hospitais portugueses com Via Verde Coronária ↓ Mostrar ↑ Esconder 1. Hospital de São Pedro, Vila Real (ULS Trás-os-Montes e Alto Douro) 2. Hospital de Braga (ULS Braga) 3. Hospital de São João, Porto (ULS São João) 4. Hospital de Santo António, Porto (ULS Santo António) 5. Hospital Eduardo Santos Silva, Vila Nova de Gaia (ULS Gaia/Espinho) 6. Hospital Padre Américo, Penafiel (ULS Tâmega e Sousa) 7. Hospital de São Teotónio, Viseu (ULS Dão-Lafões) 8. Hospital Pêro da Covilhã, Covilhã (ULS Cova da Beira) 9. Hospitais da Universidade de Coimbra (ULS Coimbra) 10. Hospital de Santo André, Leiria (ULS Região de Leiria) 11. Hospital Fernando Fonseca, Amadora (ULS Amadora/Sintra) 12. Hospital de Santa Cruz, Carnaxide (ULS Lisboa Ocidental) ⁠13. Hospital de Santa Marta, Lisboa (ULS São José) 14. Hospital de Santa Maria, Lisboa (ULS Santa Maria) 15. Hospital Garcia de Orta, Almada (ULS Almada-Seixal) 16. Hospital de São Bernardo, Setúbal (ULS Arrábida) 17. Hospital do Espírito Santo, Évora (ULS Alentejo Central) 18. Hospital de Faro (ULS Algarve) 19. Hospital Divino Espírito Santo, Ponta Delgada, Açores 20. Hospital Central da Madeira, Funchal

Atualmente, a equipa é constituída por quatro cardiologistas de intervenção, cinco técnicos de cardiopneumologia e entre 15 a 17 enfermeiros que vão rodando pelas quatro salas de angiografia disponíveis para diferentes especialidades, entre elas, cardiologia de intervenção, cirurgia vascular, neurorradiologia e neurocirurgia.

Com uma área de influência direta composta pela população de Almada e Seixal, o Garcia de Orta, que integra a Unidade Local de Saúde (ULS) Almada-Seixal, presta assistência a cerca de 350 mil habitantes. A este número acresce, em algumas situações, a população proveniente dos hospitais da Península de Setúbal (cerca de 790 mil habitantes), nomeadamente doentes neurocirúrgicos, casos de trauma complicado e, desde fevereiro deste ano, doentes coronários provenientes da ULS do Arco Ribeirinho, no Barreiro.

O circuito está definido desde o primeiro sinal ou sintoma, seja dor no peito, com ou sem irradiação para o braço esquerdo, costas ou mandíbula, ou ainda suores frios intensos, acompanhados de náuseas e vómitos. Normalmente os sintomas duram mais de 20 minutos e podem ocorrer de forma repentina ou gradualmente.

Perante qualquer sintoma, “é importante ligar imediatamente para o número de emergência médica – 112 – e esperar pela ambulância, que está equipada com aparelhos que registam e monitorizam a atividade do coração e permitem diagnosticar o enfarte”, sublinha Hélder Pereira, esclarecendo que, para isso, a equipa só precisa de efetuar um eletrocardiograma quando chega ao local.