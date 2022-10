A designer de luz Cárin Geada é a mais recente vencedora do Prémio Revelação atribuído pelo Teatro Nacional D. Maria II e pela seguradora Ageas. O prémio tinha sido entregue em 2020 e 2021 a Sara Barros Leitão e Mário Coelho, sendo esta a primeira vez em três edições que se distingue como revelação um profissional de teatro que não é nem ator nem encenador.

A atribuição do prémio a Cárin Geada foi decidida por um júri composto por 16 profissionais ligados ao meio artístico e cultural português: Albano Jerónimo, Álvaro Correia, António Durães, Catarina Barros, Cristina Carvalhal, Cucha Carvalheiro, Isabél Zuaa, John Romão, José António Tenente, Mário Coelho, Marta Carreiras, Mónica Garnel, Rui Horta, Rui Pina Coelho, Sara Barros Leitão e Tónan Quito.

No comunicado em que a atribuição do prémio é anunciada, a designer de luz que já trabalhou também como diretora técnica — por exemplo nos festivais Alkantara, Interferências e FITEI — é apresentada como uma profissional que vê o teatro “como uma fusão entre conhecimentos técnicos e sensibilidade artística” e que “desenvolve um trabalho que se materializa nas diferentes matizes, ambientes e tonalidades com que são pintadas, através da luz, as várias cenas de um espectáculo“.

