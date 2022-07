Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os vinhos naturais são aqueles que resultam do trabalho de pequenos produtores que rejeitam em todo o seu processo de produção quaisquer produtos e métodos químicos ou industriais. Uma abordagem sem artifícios, que inclui o vinho orgânico e proveniente da agricultura biodinâmica, também em linha com os princípios da responsabilidade ambiental e social.

Um assunto controverso, que divide opiniões e que muitas vezes põe em lados opostos da barricada os defensores do convencional, face aos que preferem esta abordagem naturalista. Polémicas à parte, sejam naturais, biodinâmicos ou orgânicos, a cultura vínica que faz nascer o produto com nenhuma ou pouca intervenção, bem sedimentada noutras capitais europeias, chegou a Lisboa e veio para ficar. Graça, Santos, Estrela ou Arroios são alguns dos bairros onde é possível aventurar-se por este universo — universo esse que, goste-se ou não, veste camisas com flores, tem boné e usa calões: despe-se de formalidades, despede-se da rigidez e concede ao universo vínico um cariz mais alternativo e descontraído.

