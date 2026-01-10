Doces que dão música, robôs que dobram a roupa e um Lego inteligente. As novidades da CES 2026

Para haver música é preciso ter uma haste específica, que tem de ser ligada através de um botão na base para a “magia” começar. E, quando acaba a guloseima, não é possível voltar a reutilizar o pedaço de plástico. A marca pretende lançar em breve as guloseimas no mercado, por nove dólares cada uma (7,75 euros). Cada guloseima é acompanhada de tampões para os ouvidos para que seja mais fácil ouvir a música.

Maxwell, mais um wearable a pensar na IA

Não há como escapar à inteligência artificial (IA). A Motorola apresentou um projeto chamado Maxwell, que pretende criar um dispositivo wearable pensado para a IA.

Não é, no entanto, a primeira empresa a pensar nisto. Em 2024, a startup Humane lançou o AI Pin, um pequeno gadget para usar na lapela. As críticas da imprensa especializada foram negativas e o AI Pin foi considerado um flop. Tanto que a empresa abandonou a ideia deste gadget e, já em 2025, vendeu a maior parte dos ativos à HP por 116 milhões de dólares (99,7 milhões de euros).

Neste conceito da Motorola, o Maxwell tem uma pequena câmara para poder ouvir e ver o que o utilizador está a fazer. Dessa forma, poderá dar sugestões para o uso da informação captada, usando a IA de forma multimodal e com capacidade para perceber linguagem natural. A ideia é também que este gadget se possa integrar no ecossistema de dispositivos Qira, também da Motorola.

A empresa deu um exemplo de como o dispositivo poderia ser usado para assistir a uma conferência e, depois, poder fazer um rascunho de texto em que sumariza o tema. Em comunicado, a empresa diz que o resumo poderia ser usado para uma publicação no LinkedIn, “tudo sem ser preciso tirar o telefone ou perder o foco da conferência”.

Robôs que querem ser mordomos da casa…

Não seria a CES sem robôs. Entre aspiradores robôs que sobem escadas, foram apresentados pelo menos dois modelos que prometem ajudar em várias tarefas da casa além da aspiração.

Um deles foi o LG CLOiD, apresentado como um robô doméstico “concebido para executar e coordenar tarefas domésticas em eletrodomésticos conectados”. A ideia é que funcione como uma espécie de mordomo para ter em casa, uma peça naquilo que a empresa chama de visão Zero Labor Home (um lar sem trabalho doméstico, em tradução livre). Segundo a companhia sul-coreana, o robô “tem como propósito reduzir o tempo e o esforço físico necessário para as tarefas do dia-a-dia”. A marca referiu que o robô tem visão de IA e, portanto, seria capaz de reconhecer um ponto sujo no chão, podendo acionar um aspirador robô para que limpe o espaço.