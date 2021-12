Doces, salgadas, tradicionais ou com carimbo Michelin: as rabanadas estão na moda e são servidas o ano inteiro

João Faria fez questão de partilhar aquela experiência gastronómica nas redes sociais e entre conversas e comentários surgiu a questão: e que tal criar uma confraria da rabanada? A ideia ficou a marinar na cabeça do foodie, que rapidamente percebeu o seu potencial. “Percebi que podia fazer sentido, primeiro há confraria para tudo, até há uma confraria do nabo, depois há rabanadas que são servidas o ano inteiro, mas as pessoas não pensam nelas o ano inteiro, por isso achei que existia um trabalho a ser feito.”

No início de 2019, depois de ultrapassados alguns processos burocráticos, nasce a Confraria da Rabanada com o objetivo de divulgar a iguaria, assumir o seu consumo o ano todo e explorar as suas mais diversas receitas e versões. Para o presidente não há limites na confeção ou empratamento de uma rabanada, que até pode ser apresentada em versão espuma, salgada ou vegetariana, e defende que é necessário usar “tudo o que a contemporaneidade nos dá”, da criatividade às novas técnicas culinárias, para trabalhar este objeto gastronómico. “Só reinventado é que vamos conseguir perpetuar no tempo a sua ideia e receita original”, sublinha.

Para os cerca de 40 confrades, entre chefs, empresários ou advogados, admitidos apenas por convite, há uma quota de 60 euros anuais, mas também se geram fundos próprios com jantares temáticos a várias mãos, workshops e outras iniciativas. A mais recente foi a criação de um roteiro de 19 restaurantes, situados no Porto e arredores, onde a rabanada está presente na carta o ano todo. “Existem muitos espaços tradicionais que já tinham esta oferta e fazia sentido agregar todos eles num mapa, por outro lado sentimos que muitos restaurantes de autor têm colocado rabanadas na carta por influência do nosso trabalho”, revela João Faria, acrescentando que a entronização da confraria será em breve.

No próximo ano, a Confraria da Rabanada quer fazer um roteiro semelhante numa versão lisboeta, compilar algumas receitas de rabanadas num e-book e desenvolver um trabalho histórico e de investigação sobre a história da rabanada em Portugal.

Há 50 anos que no Antunes as rabanadas são moldadas à mão e regadas com uma calda especial

Maria Luísa Teles Pinheiro tem 78 anos e é o rosto do Antunes, um dos restaurantes mais antigos e emblemáticos do Porto, especialista na arte de bem servir e na cozinha tradicional portuguesa. Há 50 anos que a rabanada integra a lista de sobremesas, está disponível o ano todo e a receita chegou pela mão do seu marido. “Ele andou na tropa na Póvoa de Varzim e aprendeu lá a receita da típica rabanada poveira. Trouxe-a depois para cá e começou a replicá-la no restaurante, juntando alguns pormenores para aprimorar o prato”, conta a responsável ao Observador, acrescentando que depois da morte da sua cara metade ficou responsável por assegurar que a receita se manteria intocável.