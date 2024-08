Dois castelos, dois palácios e uma quinta: as histórias de 5 refúgios de verão da realeza europeia

Quebrar a rotina, mudar de cenário e dedicar alguns dias a atividades que dão gozo ou a não fazer simplesmente nada, são três mandamentos das férias do verão que toda a gente ambiciona alcançar. Os membros da realeza também. Quando chega julho e agosto os chefes de estado têm o seu merecido descanso dos compromissos públicos e privados e também trocam os seus palácios da cidade por refúgios onde possam desfrutar de uns dias descontraídos e em privacidade. Algumas destas residências de férias são privadas, heranças ou projetos de restauro; todas beneficiam da Natureza, seja à beira mar ou no meio do campo, e todas têm a sua própria história. Reunimos cinco moradas onde a realeza europeia desfruta do verão.

Palácio de Marivent, em Palma de Maiorca

Marivent é o refúgio de verão da família real espanhola há mais de 50 anos, mas as origens deste palácio remontam à década de 20 do século passado. O engenheiro grego Joan de Saridakis chegou a Palma de Maiorca em 1923 com a mulher, a escultora Laura Mournier, depois de ter trabalhado como engenheiro em minas, no Chile. Foi num terreno com 33 mil metros quadrados, a poucos quilómetros da cidade de Palma e com vista para a baía de Palma que decidiu construir uma casa para a família.

O projeto coube ao arquiteto Guillem Forteza i Pinya e, quando a casa/palácio ficou pronto, em 1925, foi batizado de Marivent, Mar e Vento. Quando Saridakis morreu, em 1963, decidiu deixar a casa ao governo da ilha, com a condição de a tornarem num museu onde a sua coleção de arte com mais 1300 obras e dois mil livros pudesse ser visitada pelo público gratuitamente. Durante cerca de uma década o seu desejo foi cumprido. Em 1972 o chefe da casa do então príncipe Juan Carlos, que era maiorquino, conseguiu que Marivent fosse cedida aos futuros reis de Espanha.