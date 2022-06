Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vadim Shishimarin é um dos poucos rostos conhecidos entre os milhares de militares russos que travam combates na Ucrânia. Oriundo da pequena cidade de Ust-Ilimsk, no leste da Rússia e perto da Mongólia, o jovem de 21 anos — condenado a prisão perpétua pela justiça ucraniana pela prática de crimes de guerra — assinou um contrato com o exército russo em 2020 que mudou o seu destino para sempre.

No início da invasão, 190 mil militares russos (entre os quais Vadim) foram mobilizados para combater em território ucraniano. O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, pensava que as suas forças seriam capazes de conquistar a Ucrânia através de uma guerra relâmpago, mas esse objetivo inicial falhou. Atualmente, assiste-se a uma guerra de desgaste em Donbass, sendo que as perdas do lado russo são consideráveis, algo que o Kremlin já admitiu. A última contabilização das autoridades de Kiev dá conta de que cerca de 32 mil militares russos já morreram na Ucrânia, alguns deles altas patentes do exército russo.

