Ramzan Kadyrov, o "soldado raso" de Putin acusado de violações de direitos humanos e que prometeu continuar a guerra na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Haverá uma ofensiva, não só em Mariupol, mas também noutros locais, cidades e vilas. Lugansk e Donetsk — primeiro, vamos fazer a libertação completa… depois, tomaremos Kiev e outras cidades.” As palavras são do Presidente da república russa da Chechénia, uma parcela de território na zona sudeste da Rússia, com cerca de 1,4 milhões de habitantes, pouco mais de 17 mil km2 instalados entre o Mar Cáspio, à direita, e o Mar Negro, à esquerda, e que a sul faz fronteira com a Geórgia. Esta segunda-feira, Ramzan Kadyrov partilhou um vídeo no seu canal de Telegram onde dava a entender que a ofensiva na Ucrânia está para durar. Isto depois de as tropas russas terem deixado um rasto de morte na sua passagem pela região de Kiev e de estarem a reposicionar as suas forças na região de Donbass, a leste do país.

“Garanto-vos: não será dado nem um passo atrás“, afirmou perentório o líder checheno, de 45 anos, que se descreve como o “soldado raso” do Vladimir Putin.

Ramzan #Kadyrov says he received an order from #Putin to conquer first of all the regions of #Donetsk and #Luhansk and after that #Kyiv and all the other cities. pic.twitter.com/EbH2YxkwaX — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022

Foi precisamente pela mão do atual Presidente russo que o líder checheno chegou ao poder. Ramzan e o pai, Akhmad Kadyrov, participaram nas duas guerras da Chechénia, sendo que na primeira, que decorreu entre 1994 e 1996, estavam do lado das forças pró-independência; mas, no segundo conflito (1999-2000) — nesta altura, Putin ainda era primeiro-ministro — já se encontravam do lado das forças russas, contribuindo para derrotar os independentistas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Chechénia acabou por se tornar uma das regiões da Rússia e Akhmad Kadyrov foi eleito Presidente daquela república em 2003, mas foi morto sete meses depois, quando uma bomba atingiu o estádio de Grozny, onde decorriam as comemorações da vitória na II Guerra Mundial. Segundo a New Yorker, o filho, Ramzan, foi a Moscovo no próprio dia para se encontrar com Putin e, logo nessa altura, houve uma ligação entre os dois.