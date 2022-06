"Tudo vai ser Ucrânia". A história da aldeia que se sacrificou para salvar Kiev dos russos

O “quase” em que os russos não pensaram é que essa estrada alternativa passava por cima de uma barragem — Kozarovytskaya. E os ucranianos não perdoaram a falha estratégica. “Abriram as comportas da barragem e explodiram a estrada que existe por cima. E eles tiveram de parar aqui. Ficaram não muito longe deste local, numa quinta para criação de ovelhas”, conta Natalya ao Observador, que ainda hoje chora de medo do tempo em que viveu entre soldados ucranianos e russos: Estávamos mesmo no meio”.

A frustração também terá feito com que os invasores mudassem de atitude com os moradores, que até determinada altura tinham rede móvel e podiam assim ligar para fora da aldeia. “Como perceberam que havia passagem de informação para os nossos, eles deitaram uma antena abaixo”, conta Andrii, garantindo que houve um endurecimento das regras e que os russos começaram aí a usar técnicas brutais: “Quando viam as pessoas na rua pediam para se deitarem no chão, e para porem o telemóvel no solo, junto à cabeça, e atiravam no telefone. Além do som, do impacto, os estilhaços atingiam a cara da pessoa. Eles faziam isso a pessoas novas e velhas”.

Aconteceu com Andrii: “Pediram-me para me deitar no chão, mas eu disse que não conseguia, porque sou inválido. E avisei-os mesmo que se me deitasse não me conseguiria levantar. Não foi longe daqui, foi junto à minha casa”. Teve sorte — e talvez tenha beneficiado dos seus 67 anos –, deixaram-no seguir, mesmo sem mostrar o telemóvel: “Já sabia que eles faziam estas coisas e deixei-o em casa”.