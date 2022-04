Defender separatistas pró-Rússia, reagir a avanços da NATO, "desnazificar". Afinal, porque é que Putin invadiu a Ucrânia?

Atualmente, apesar de a região de Donbass (genericamente composta pelos dois distritos de Donetsk e Lugansk) pertencer à Ucrânia, a língua mais falada é o russo e até a moeda mais comum é o rublo. Na região verifica-se um grande sentimento pró-Rússia, manifestado frequentemente por intenções separatistas, por uma grande oposição à ocidentalização da Ucrânia e por desejos de pertença à Federação Russa.

No caso da Crimeia, a história da península é ainda mais conturbada. A região era até 1954 parte da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, mas foi nesse ano transferida para a jurisdição da República Socialista Soviética da Ucrânia. A decisão foi tomada por motivos pragmáticos (a construção de uma barragem no rio Dnipro ficaria facilitada se toda a região afetada estivesse sob a mesma jurisdição), mas também por motivos políticos: a passagem de um ponto estratégico como a cidade de Sebastopol (o porto-base da frota do Mar Negro, símbolo do poderio naval soviético) para a Ucrânia deixaria Rússia e Ucrânia unidas por um laço inquebrável.

Novamente, também no caso da Crimeia a língua e a cultura russas se mantiveram predominantes, apesar da transferência para a jurisdição ucraniana.

O colapso da União Soviética em 1991 e a subsequente independência da Ucrânia deixaram estas três regiões — maioritariamente russas do ponto de vista linguístico, cultural e até religioso — dentro do país recém-formado, alimentando tensões separatistas que se têm arrastado ao longo das últimas três décadas.

Estas tensões foram-se adensando à medida que a Ucrânia se foi aproximando cada vez mais do Ocidente, especialmente devido às intenções de Kiev de se juntar à União Europeia.

O inverno de 2013 marcou um ponto de rutura neste assunto. A poucos dias da data para a qual estava agendada a assinatura de um acordo de associação entre a Ucrânia e a UE (um primeiro passo rumo ao aprofundamento das relações entre Kiev e Bruxelas, com vista a uma eventual adesão à UE), a assinatura foi cancelada depois de o então Presidente ucraniano, o político pró-russo Viktor Yanukovich, ter cedido à pressão de Moscovo. O cancelamento da assinatura do acordo motivou enormes protestos no país, que ficaram conhecidos como a Revolução de Maidan (devido ao nome da praça onde decorreram, a Praça da Independência), que se prolongaram entre 2013 e 2014 e levaram à deposição de Yanukovich.

Em resposta, a Rússia decidiu anexar unilateralmente a península da Crimeia e organizou um referendo (não reconhecido internacionalmente) segundo o qual, supostamente, 97% da população da Crimeia apoiaria a entrada da região na Federação Russa e o rompimento com Kiev. A ONU também não reconhece a validade do referendo e a grande maioria da comunidade internacional continua a considerar que a Crimeia, embora controlada efetivamente pela Rússia, é parte da Ucrânia.

A anexação da Crimeia incentivou grupos separatistas pró-Rússia a intensificar a insurgência nas regiões de Donetsk e Lugansk, dando origem a uma guerra sangrenta na região de Donbass entre os separatistas e as forças ucranianas, que se prolonga há oito anos. Durante esse período, foram feitas duas tentativas de alcançar a paz na região, o primeiro e o segundo acordos de Minsk, que nunca foram verdadeiramente implementados na sua total extensão e foram frequentemente violados.

Até ao início de 2022, antes da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, os oito anos de guerra na região de Donbass já tinham matado cerca de 14 mil pessoas, incluindo civis.

Aos olhos de Vladimir Putin, as regiões de Donetsk, Lugansk e Crimeia são livres de escolher juntar-se à Rússia e as suas populações estarão a ser as grandes vítimas de uma política nacionalista ucraniana. Esta tensão aprofundou-se nos últimos anos, depois de Kiev ter aprovado leis no sentido de privilegiar a língua ucraniana sobre a língua russa (falada como língua materna por uma parte substancial da população ucraniana), num país em que ambas as línguas convivem habitualmente até na televisão. Em 2019, o Presidente Petro Poroshenko assinou uma lei que atribuía à língua ucraniana um estatuto especial e a tornava obrigatória para os funcionários públicos, militares, médicos e professores. Em 2021, uma nova lei que obrigava todos os jornais ucranianos a serem impressos na língua ucraniana, foi retratada pela Human Rights Watch como potencialmente discriminatória face aos ucranianos russófonos.

Estas leis foram aprovadas no âmbito de um esforço mais alargado por parte de Kiev no sentido de reavivar a cultura e a língua ucranianas, sobretudo no contexto do conflito com a Rússia — um esforço que tem dado argumentos a Moscovo para se queixar de um “genocídio”, tanto físico como cultural, cometido pela Ucrânia contra a população russófona do leste do país.

O reconhecimento formal da independência de Donetsk e Lugansk por parte de Moscovo foi o passo final neste caminho de escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia. Ao assinar acordos de cooperação militar com as duas regiões, Moscovo deu-se a si própria argumentos para iniciar aquilo a que insiste em chamar “operação militar especial” no território ucraniano: defender países “amigos” ou regiões de um atacante externo, a Ucrânia — mesmo que essas regiões sejam parte integrante de um Estado autónomo, soberano e independente.

Argumento 2. A defesa legal contra o avanço da NATO

Mas a guerra lançada por Vladimir Putin contra a Ucrânia não é apenas contra a Ucrânia: é contra todo o Ocidente, representado pela NATO e encabeçado pelos Estados Unidos. E, aos olhos de Putin, há argumentos legais para o fazer.

Um deles reside no artigo 51 da Carta das Nações Unidas: “Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente à autodefesa, individual ou coletiva, se ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para manter a paz e a segurança internacionais.”

Outro deles prende-se com um conceito antigo, o da “indivisibilidade da segurança”. Trata-se de uma designação com décadas de história, firmada em vários acordos internacionais assinados pela Rússia, e que se pode resumir como a ideia de que a segurança de um Estado é indissociável da segurança de todos os estados da região. Trata-se de um conceito com alguma abrangência na sua interpretação, o que tem motivado discórdias internacionais. Mas, aos olhos de Putin, há uma derivação simples do conceito: para reforçar a sua segurança, um país não pode colocar a segurança de outro país em causa.

E, para Putin, é precisamente isso que o Ocidente tem vindo a fazer ao longo das últimas três décadas.

Desde 1949, a NATO (a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança defensiva criada pelos aliados depois da Segunda Guerra Mundial) já foi alargada oito vezes, aumentando de 12 para 30 o número de Estados-membros. Os alargamentos mais preocupantes para a Rússia foram, naturalmente, aqueles que ocorreram desde a década de 1990 e que expandiram a aliança para o espaço de influência da ex-União Soviética. Países como a Polónia, a Hungria, a Estónia, a Letónia e a Lituânia contam-se entre os muitos Estados da Europa de leste que já se juntaram à NATO nos últimos 30 anos, levando a aliança ocidental literalmente para as fronteiras da Rússia.

Para a Rússia, o alargamento da NATO até às suas fronteiras é uma ameaça existencial — e Moscovo tem insistido na ideia de que os sucessivos alargamentos violam os votos formulados na década de 1990 pela NATO de não se expandir para oriente. Aliás, essa tem sido uma das grandes exigências de Moscovo em todo este conflito: que a NATO assine um compromisso escrito em como não procurará expandir-se para leste.