"DTF St Louis": o realismo mágico dos subúrbios

Apesar de ter tirado a carta, sou uma não-condutora empedernida. Sentei-me ao volante durante um ano e picos, sempre em agonia, sempre a suar do bigode e sempre convicta que um atropelamento mortal ia acontecer mais quilómetro, menos quilómetro. Fiz apenas trajetos curtos, nunca em auto-estrada, tendo conseguido o feito assinalável de nunca ter posto a quinta, já para não falar que a quarta só era usada em dias em que me sentia especialmente destemida. Por circunstâncias da vida, e apesar da profecia do homicídio nunca se ter concretizado, um dia estacionei o carro e nunca mais me alapei no lugar do condutor.

Dito isto, e acrescendo o facto de ter vivido a maior parte da minha vida fora da metrópole — metrópole essa onde estudei e quase sempre trabalhei — os transportes públicos são o meu habitat natural e os meus companheiros de viagem peixinhos num aquário. Adoro gente que fala alto ao telefone e atraco-me a conversas alheias sem pudor. Até desenvolvi uma técnica excelente para o efeito, que consiste em usar óculos escuros para disfarçar o meu olhar curioso e manter os fones com a música no silêncio para não perder pitada sem me denunciar. Poderia usar a minha profissão de guionista como livre trânsito para justificar o meu comportamento, porque tudo é material e tal, mas a verdade é que tenho a alma de uma Dona Clotilde à janela desde sempre e, hoje, do alto dos meus 46 anos, abraço isso sem pinguinho de vergonha.

Por isso, observar a pessoa que calhou a sentar-se à minha frente no comboio com destino a Lisboa-Oriente e paragem em todas as estações e apeadeiros, exceto Marvila, e imaginar-lhe uma uma personalidade, uma profissão, uma família, virtudes e defeitos, o que é que é a máscara social e o que é a versão não censurada que só se mostra no (des)recato do lar é um dos meus passatempos favoritos. Porque como alguém diz em DTF St. Louis — a mini-série da HBO que devorei num só dia deliciada — “ninguém é normal, só dá essa impressão do outro lado da rua”.

DTF St. Louis centra-se num triângulo que vai oscilando entre o equilátero, o isósceles e o escaleno, à medida que a relação entre Clark Forrest (Jason Bateman), Floyd Smernitch (David Harbour) e Carol Love-Smernitch (Linda Cardellini) se desenvolve. Clark é o weather guy — que é como quem diz o meteorologista — do canal regional, profissão que se diria obsoleta por cá, mas que ainda tem relativa relevância nos Estados Unidos, tornando-o numa cara conhecida e com uma relativa aura de sucesso. Pai de duas filhas, casado com uma mulher linda e loira com quem não tem relações sexuais por incompatibilidade de horários, desloca-se numa daquelas bicicletas em que se pedala rente ao asfalto, coisa que me causa uma certa aflição, confesso.

Floyd é intérprete de língua gestual, tem problemas com o peso que acumulou com o avançar de idade e é portador de um pénis com uma curvatura superior a 30 graus, fruto de uma deliciosa sucessão de eventos que só será revelada lá para o fim da série. Juntando a inclinação peniana, os problemas de auto-estima e um problema com uma certa e determinada indumentária que a mulher usa, também Floyd não pratica o doce amor há para cima de um ror de tempo. Casado em segundas núpcias com Carol, contabilista da Purina em full-time (sim, a marca de comida de cão, que ficam a saber é um dos empregadores principais de St. Louis) e árbitra de basebol infantil em part-time. Tem um filho neurodivergente e acabado de aterrar na adolescência, Richard (Arlan Ruf) que usa um colete de pesca em contínuo e cujo passatempo favorito é atirar pedras a casas. O casal padece de problemas graves de saúde financeira, o que parecendo que não, também não contribui para uma vida sexual saudável.