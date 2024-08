Duas avós (quase) vegetarianas e uma mãe com raízes persas: com quem os foodies do TikTok andam a cozinhar

É uma forma de se conectarem. Quem o diz é Maria Melo Falcão, a criadora de conteúdos digitais que em 2020 decidiu incluir a avó no trabalho. Não foi a única. Pelas redes sociais, há quem, nos últimos anos, tenha decidido aliar aquilo que sabem fazer com o lado familiar. Avós e mães juntam-se aos foodies do TikTok e do Instagram para criarem receitas e ensinarem a fazê-las em curtos vídeos que angariam mais interação. A comunidade parece gostar e os resultados notam-se, com alguns a passarem os pratos do digital para o papel.

Com uma alimentação maioritariamente vegetal, pretendem mostrar através dos seus vídeos como qualquer pessoa pode cozinhar e como pode também adaptar-se a uma alimentação que não inclua a proteína animal, dando o exemplo dos avós. Quem são, que receitas ensinam e com quem? Reunimos três criadores de conteúdos digitais — todos foodies — que partilham vídeos a cozinhar com a família.

Maria Melo Falcão

É “com a avó Aida” que Maria Melo Falcão por vezes surge na internet. A criadora de conteúdos digitais começou a trazer para este meio o seu modo de vida mais saudável — a própria o diz —, e vegan, em setembro de 2019 e atualmente já conta com 99,4 mil seguidores no Instagram e 34,1 mil no TikTok. Tendo a avó como a sua maior fonte de inspiração, Maria aproveita aquilo que a natureza oferece e cria receitas onde o verde se destaca e a proteína animal não entra. Em vez disso, alimentos como o tofu, a bebida vegetal de arroz ou a quinoa são personagens regulares nos seus vídeos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quanto à avó Aida, que vai aparecendo, tem 83 anos e sempre esteve ligada à terra e àquilo que as diferentes estações do ano trazem, tendo como base da sua alimentação a vegetariana. “Ela é muito curiosa, a provar tudo, e tem também esta consciência de que a alimentação é super importante para a saúde, e que uma alimentação maioritariamente vegetal tem um bom impacto”, explicou Maria Melo Falcão em conversa com o Observador.

É com a cozinha de Maria, ou a sua própria cozinha, na aldeia, como pano de fundo, que, junto da neta, a avó Aida ensina a fazer receitas que à partida parecem tradicionais mas, neste caso, são em versão vegan. Exemplos disso são a quiche vegan — feita numa patusca em vez de no forno, porque a avó “é antiga”, como diz no vídeo —, o empadão de avum (atum vegan), a sopa do campo do “nosso quintal” ou os peixinhos da horta vegan. De uma forma divertida e descontraída, mostram passo a passo a confeção destes pratos, sem nunca perderem o ritmo que estes curtos vídeos das redes sociais exigem. “Ela tem um lado também assim muito performático e sinto que ela gosta também de fazer parte”, explicou, acrescentando que “apesar de para ela [as redes sociais] ser um bocadinho confuso, ela pergunta e também gosta de ver o feedback.”