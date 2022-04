“É inegável que vivemos diariamente uma guerra cibernética”, diz especialista de segurança digital, João Lucas Brasio

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os ataques informáticos aumentam a cada ano que passa. “Não há nenhum lugar no mundo onde não existam ciberataques”. Quem o diz é João Lucas Brasio, o brasileiro que é catalogado como um dos maiores especialistas de segurança digital do mundo. Recentemente, em Portugal, várias empresas foram alvo de ataques informáticos. O grupo Impresa, a Vodafone, o grupo Germano de Sousa e na quarta-feira o grupo Sonae (pouco se sabendo deste último caso).

As motivações dos hackers para os ataques são claras para João Lucas Brasio: o dinheiro e a fama. “Querem mostrar aos outros grupos o que fizeram. Querem ganhar fama, notoriedade e dinheiro”, revela o especialista em entrevista telefónica ao Observador. Os reféns destas ambições acabam por ser as empresas, que são alvo de “sequestro digital” – uma nova forma de sequestro na qual os grupos “trancam” a empresa e pedem um resgate monetário para a devolver – conhecido como ransomware.

“É inegável que vivemos diariamente uma guerra cibernética. Uma guerra onde não há controlo. É uma guerra e além disso é desordenada. Não há como conversar e como negociar porque não existem pessoas que respondam por esta guerra”, alerta.

O aumento do cibercrime e esta guerra em particular já levaram empresas portuguesas a contratar a Elytron, empresa que tem João Lucas Brasio como diretor executivo desde 2018. “Temos projetos já contratados em Portugal, mas não podemos dizer o nome porque senão acabamos por atrair a atenção de atores maliciosos”, garante.

Com uma filial no Algarve que conta ainda apenas com dois funcionários, a Elytron tem como objetivo ajudar as empresas a identificarem falhas de segurança antes que os hackers consigam aproveitar-se delas. “Não aceitamos falhar porque não é só a empresa que vai falhar. Somos nós também e comprometemos a privacidade das pessoas. O fracasso não é uma opção. O mundo inteiro precisa do nosso tipo de serviço”, garante.

As vulnerabilidades de segurança são tão comuns que a empresa nunca teve um único cliente que não precisasse de alterações nos sistemas para resolver problemas internos. Assim, é muito recorrente que em meras horas seja possível identificar “falhas críticas” que precisam de ser corrigidas.

A satisfação de corrigir algo é muito boa. Já trabalhámos para um país em que todos os passaportes poderiam ter sido roubados por um atacante. Veja o risco para a segurança não só desse país, como para a dos outros onde se utilizaria esse passaporte. Um risco de segurança mundial”, recorda.

Os hackers “do bem”, os hackers “do mal” e as vantagens do “lado negro”

Os “hackers do bem”, alcunha pela qual também é conhecido João Lucas Brasio, invadem as empresas com o conhecimento das mesmas para detetar as suas vulnerabilidades. Mas como é que um ataque funciona para o bem? O especialista explica que a sua missão é “olhar para uma porta aberta que poderia ser utilizada por um criminoso e ajudar as empresas. Avisar ‘olha esta porta está aberta, precisamos de a trancar e esconder as chaves’”.

Embora o modus operandi e o “passo a passo” sejam exatamente os mesmos que os criminosos utilizam, os “hackers do mal usam para benefício próprio as falhas que encontram, enquanto os do bem procuram tornar uma empresa mais segura” ao corrigir as suas vulnerabilidades.

Desde que se estabeleceu como consultor de empresas, João Lucas Brasio diz ter conseguido resolver “centenas de vulnerabilidades” de sistemas que poderiam dar a um atacante acesso não autorizado a softwares de algumas “das maiores empresas do planeta”.

Porém, o especialista que é um dos maiores aliados das empresas, tendo já sido convidado a invadir a Google e o Pentágono para identificar falhas de segurança nos seus sistemas, reconhece que “o crime continua a compensar”.

“O lado negro é mais vantajoso. Com a invasão de uma ou duas empresas, o hacker consegue reformar-se, mas pode ficar preso por décadas se for apanhado. Ninguém pode dizer o contrário, os hackers do mal ganham mais dinheiro”, acrescenta em declarações ao Observador.