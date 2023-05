Emília tem medo de falhar, mas quer muito ser bailarina. Bernardo despede-se de uma hamburgueria e decide entrar num grupo de amigos que cozinha drogas. Estas duas frases podiam ser títulos de reportagens na imprensa portuguesa, como retratos sociais. Ansiedade do futuro, frustração com o presente, precariedade, laços familiares quebrados, falta de habitação, salários baixos, toxicodependência, “país para velhos”. É um raio-x que está mais que feito, falta a solução, dizem. Lá fora, séries como “Euphoria”, “Normal People”, “Fleabag” ou “Better Things”, para públicos diferentes mas muito iguais nas preocupações, tendem a dar ao espectador uma ideia de representatividade que não resolve problemas, mas assegura empatia. Assinalam os tempos de quem os estará a ditar num futuro bem próximo.

Em Portugal é mais raro. Bem mais raro, especialmente para os tais que estão à rasca mas “mais preparados do que nunca”. É por isso que esta segunda-feira a estreia de “Emília” e “Capitães do Açúcar”, duas séries cujos primeiros episódios passam às 22h30 e 23h (respetivamente), é um momento, a todos os níveis, especial. Para os autores, para os espectadores desses autores e para um canal em sinal aberto que tem tudo isto para revelar. São dois projetos que não vieram do RTP Lab, gerador de novos talentos. Foram colhidos pela produtora Maria & Mayer (“Diamantino”, “São Jorge”, “Montanha”) e aplaudidos por José Fragoso (diretor de programas da estação pública) na apresentação das séries. Falta saber o que pensa o público geral.

[o trailer de “Emília”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.