Carlos Conceição veio de direta de Nova Iorque para aterrar em Lisboa. Tem várias entrevistas programadas para o dia, juntamente com o elenco da longa-metragem, “Nação Valente” (produzida pela Terratreme), que chega esta quinta-feira às salas portuguesas, depois de ter passado por cinemas americanos e de se ter estreado em Locarno. Está de blazer e camisa de cores, alimentado a Coca-Cola, mas ainda lhe resta um pouco de energia para se meter com os atores que dirigir para firmar estas duas horas alegóricas sobre os fantasmas da guerra colonial.

O luso-angolano tem 43 anos, apresentou o seu mais recente filme no New Directors/News Films em Nova Iorque, antes de um lançamento comercial a 12 de abril. No currículo conta com curtas-metragens e longas “Serpentário”, de 2019, ou “Um Fio de Baba Escarlate”, do ano seguinte. Em conversa com o Observador, foi possível mergulhar na cabeça de Carlos Conceição, um auto-denominado “rebelde recém formado”, que gosta de remar contra a maré, de ir contra aquilo que diz ser o status quo e convidar o público a participar nesse processo.

Desenganem-se aqueles que vão ver “Nação Valente” na esperança de recordar o espírito militar de uma época, marcada por uma guerra que deixou feridas abertas e ainda muitas vezes invisíveis, tanto em Portugal como em Angola. O realizador, que já tinha na gaveta uma ideia de tentar explorar, subverter e baralhar o género, não quis explorar o trauma com a lupa do passado, tal como fez a sua mãe, autora de uma tese de doutoramento sobre os efeitos do conflito. Este é, sobretudo, um filme sobre o presente, carregado de alegorias, onde um muro separa um grupo de soldados ingénuos e virgens, entre um ideal patriótico conservador e dois países que têm de seguir em frente.

